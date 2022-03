Myndighederne i Australien tager ingen chancer. De forbereder evakueringen af op imod en halv million mennesker i og omkring Sydney, hvis oversvømmelserne fortsætter.

Foreløbig har der været katastrofale oversvømmelser i Sydney, der er delstaten New South Wales' største by. Der har flere mennesker allerede fået besked på at blive evakueret.

Australiens østkyst har oplevet nogle alvorlige vejrsystemer denne sommer. Hele byer er blevet afskåret fra omverdenen, og hundredvis af hjem er blevet berørt. Det skriver Reuters.

13 mennesker er indtil nu døde, siden regnen begyndte at falde for alvor for en uge siden.

De er i gang med oprydningen i byen Lismore, der er hårdest ramt, i delstaten New South Wales. Foto: JASON O'BRIEN

»Vi tror, at tingene vil blive værre, inden de bliver bedre, her i staten,« siger premierministeren i New South Wales, Dominic Perrottet, til journalister.

Han tilføjer, at op mod en halv million mennesker vil blive ramt af evakueringsordrer.

Oversvømmelserne vil nogle steder blive værre end dem, der ramte sidste år. Og de var de værste oversvømmelser i 60 år.

At det sker for andet år i træk, skyldes vejrsystemer som La Nina. Det rammer samtidig som den megen regn, der har domineret Australiens østkyst i år.

Der bliver ryddet op, efter at vandet er trængt ind i forretningerne i byen Lismore. Foto: JASON O'BRIEN

Floderne var allerede fyldt op med vand, inden de seneste regnbyger faldt over delstaten i de sidste par uger.

Nogle af forstæderne har fået over 100 millimeter regn i løbet af de seneste 24 timer. Og meteorologerne forudser, at mere er på vej – nogle steder kan der komme op til 150 millimeter regn.

Normalt regner det 140 millimeter i hele marts måned i Sydney, hvor der bor fem millioner.