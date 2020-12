Som baby klarede hun den gennem den spanske influenza. Som ung kvinde gennem fem års rædsler under anden verdenskrig.

Og nu har hun vundet kampen mod coronavirussen hele to gange.

102-årige Angelina Friedman er i sandhed en overlever.

Det fortæller amerikanske Pix11.

Og det stopper ikke ved de historiske nedslagspunkter.

Den amerikanske kvinde har nemlig også, ifølge det amerikanske medie, haft både kræft, blodforgiftning og indre blødninger uden at måtte lade livet.

Nu fortæller hendes datter, Joanne Merola, til Pix11, at moderen har været smittet med coronavirus to gange og er blevet rask igen.

»Ikke alene har hun bekæmpet covid-19 som 101-årig. Nu har hun også gjort det som 102-årig,« siger datteren til det amerikanske medie.

Angelina Friedman blev født på et skib, der fragtede immigranter fra Italien til New York, i 1918, da den spanske influenza hærgede.

101 år senere – i marts i år – besøgte hun et hospital i forbindelse med et regelmæssigt sundhedstjek.

Hun blev dog testet positiv for coronavirus i samme ombæring og brugte én uge på hospitalet, uden at hun endte i respirator.

Og i oktober var den så gal igen, da den 102-årige pludselig fik feber og en meget tør hoste.

Angelina blev testet, og igen var prøven positiv, så igen måtte hun gennem en flere uger lang kamp mod den verdensomspændende virus.

Den 17. november kom den gode nyhed så:

Den 102-årigs nye prøve var negativ, og dermed kan hun altså bryste sig af at have overvundet virussen to gange.