Det, der skulle være en festlig aften, blev i stedet en temmelig trist oplevelse for en gruppe britiske gæstearbejdere, der gik på en pubcrawl i Singapore.

Ikke alene blev de arresteret og fik en kæmpebøde på over 43.000 kroner hver. De har også fået forbud mod at arbejde i byen - noget der normalt gælder for en periode på fem år.

De blev alle fældet af et billede, der blev sat på de sociale medier og gik viralt. Det var nemlig ikke tilladt at forsamles til en social begivenhed på det tidspunkt i sidste måned.

Singapores ministerium for manpower (MoM) siger at mellem den 1. maj og den 25. juni, fik 140 personer inddraget deres arbejdstilladelse, for at bryde de tiltag, der var taget for at bremse smitten med coronavirus.

En mand med mundbind sidder i en bar i Singapore. Foto: WALLACE WOON Vis mere En mand med mundbind sidder i en bar i Singapore. Foto: WALLACE WOON

I retten kom det frem, at mændene mødtes ved et tilfælde lørdag den 16. maj på en populær bar i centrum. Baren var ikke åben som normalt. men havde lov til at sælge alkohol ud af huset.

Samme dag blev det oprettet en post på Facebook og den gik viralt. Billedet er taget af en, der kørte forbi, og det viste en gruppe som drikker alkohol. Det skriver BBC.

I posten på Facebook blev det spurgt, hvorfor man blev straffet for at bryde reglerne i de private huse, mens andre kunne 'drikke åbent og uden at bære masker'.

Anklageren bad dommeren om at fængsle mændene en uge, men han uddelte i stedet nogle meget store bøder.

Kunderne spiser i en restaurant i Singapore. Foto: JOSEPH CAMPBELL Vis mere Kunderne spiser i en restaurant i Singapore. Foto: JOSEPH CAMPBELL

Mændene havde ikke nogle udeståender med retten i Singapore og deres advokat brød sig ikke om udtrykket 'pubcrawl'.

Ifølge MoM fik seks af mændene et permanent forbud mod at arbejde i Singapore. Den syvende mand havde derimod en permanent opholdstilladelse.

Singapore gik i en slags nedlukning den 7. april og den begyndte at blive åbnet igen den 1. juni.

I denne periode var alle sociale sammenkomster i enhver størrelsesorden forbudt. Det gjaldt både private og offentlige sammenkomster.