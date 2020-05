En gruppe aber har stjålet hospitalsprøver med blod inficeret af COVID-19.

Det skete ved et hospital i den indiske by Meerut, der ligger nær ved Delhi.

Tyveriet skabte frygt for, at aberne ville forårsage en større spredning af virussen i området, men det kom heldigvis ikke så vidt, skriver AFP ifølge The Guardian.

I hvert fald oplyste en overlæge, at alle prøver var blevet fundet i hel udgave.

Arkivfoto af aber i New Delhi. Foto: MONEY SHARMA

»De var stadig intakte, og vi tror ikke, der er nogen risiko for kontamination eller en spredning,« siger Dheeraj Raj, der er overlæge på Meerut Medical College.

Han siger, at de patienter, som prøverne stammede fra, var blevet gentestet.

Tyveriet skete, da en gruppe aber havde omringet en ansat fra hospitalet og stjålet det inficerede blod.

Tre prøver stak de af med.

Meerut: Monkey run away with #corona test samples, locals fear spread of infection. #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Mpe9tuR3H6 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 29, 2020

Man så sågar en af aberne sidde i et træ og bide i en af prøverne senere.

På Twitter er der blevet delt en video af aben i træet, mens den gnasker på sit tyvegods.

Episoden fandt sted fredag, men nu kan lokale altså berolige sig selv med, at blodet er tilbage på hospitalet.

Ifølge The Guardian har man endnu ikke set eksempler på, at virussen har smittet fra dyr til mennesker.