De fik godt nok en overraskelse, de to fiskere, der var på hjertemuslingefiskeri ved Coorong Nationalpark i Australien i den forgangne weekend.

De opdagede en mærkelig, enorm klumpfisk (mola mola, red.), der var drevet i land ved udmundingen af Murray-floden.

Det er en meget tung fisk, der kan veje mere end en bil.

De to mænd var Steven Jones og hans kollega Hunter Church, men også en tredje person var til stede, nemlig Jones' partner, Linette Grzelak, som har postet billederne af de to fiskere med kæmpefisken på Facebook.

»Han troede først, at det var et stykke drivtømmer, som de kørte forbi i deres arbejdsvogn. Ingen af dem havde set noget lignende før,« fortalte hun til CNN.

»De finder alt muligt på stranden, men dette her var noget meget specielt. Steven fortalte, at den var ekstremt tung, og at dens hud var læderagtig, præcis som et næsehorns.«

Mola molaen, som er klumpfiskens navn på engelsk, blev først opdaget og navngivet i 2017. Den kan veje mere end en bil.

Menuen for klumpfisken står på gopler, og den kan blive over to meter lang. Klumpfisken, de to fiskere fandt, var dog kun 1,8 meter.

Mola mola hedder den slags klumpfisk på engelsk, der først blev opdaget i 2017. Foto: Linette Grzelak Vis mere Mola mola hedder den slags klumpfisk på engelsk, der først blev opdaget i 2017. Foto: Linette Grzelak

Dens størrelse betyder også, at den kan blive ramt af både, og nogle klumpfisk er så store, at de faktisk kan få en yacht til at gå ned.

Ralph Forster fra South Australian Museum fortæller til CNN, at han identificerede fisken på grund af markeringerne på halen og på hovedets udseende.

Forskere har udstyret nogle af fiskene med satellit-tags og observeret, at de kommer op til overfladen og ligger vandret for at nyde solen. Derfor har de fået tilnavnet solfisk.

»Når de så har fået varmen, dykker de hundreder af meter ned i dybet, hvor de æder gopler. De kan leve neddykket i lang tid.«

Den døde klumpfisk vejede mere end en bil. Foto: Linette Grzelak Vis mere Den døde klumpfisk vejede mere end en bil. Foto: Linette Grzelak

Ingen ved, hvorfor klumpfisken døde.