Den ventede frifindelse i rigsretssagen kan sætte nye standarder for fremtidige sager, mener eksperter.

I rigsretssagen mod præsident Donald Trump var en frifindelse, som ventes at finde sted onsdag aften dansk tid, stort set forhåndsbestemt. Det var således aldrig sandsynligt, at et republikanskkontrolleret Senat ville dømme og afsætte en republikansk præsident.

Og det vil muligvis tage år eller endda årtier at afgøre, hvilket spor rigsretssagen mod Trump efterlader sig, men ifølge historikere og juridiske eksperter vil en frifindelse sandsynligvis sænke barren, for hvad fremtidige præsidenter kan tillade sig.

Det skriver den amerikanske netavis The Hill.

Samtidig vil en frifindelse formentlig give præsidenten mere magt set i lyset af Kongressens tilsyn.

Det mener James Robenalt, advokat hos firmaet Thompson Hine og skaberen af et juridisk uddannelsesforløb omkring Watergate-skandalen.

- Alle forstod, at en frifindelse var uundgåelig, men få havde ventet, at præsidentens advokater ville argumentere for det niveau af opførsel i sagen, som de har gjort, siger han til The Hill.

- Der er en enorm fare for, at dette vil danne præcedens for fremtidige rigsretssager, tilføjer han.

Meget vil afhænge af, om republikanerne i Senatet vil stemme ud fra et af de centrale argumenter fra Trumps hold af forsvarere - nemlig at han bør frifindes, fordi bestemmelsen om en rigsret kræver en lovbestemt forbrydelse.

Det vurderer juraprofessor på Tulane University i New Orleans Stephen M. Griffin.

- Så det afhænger en smule af, hvad de republikanske senatorer siger, når de skal retfærdiggøre deres frifindelse af præsident Trump, siger han til The Hill.

I en lang tale i sidste uge argumenterede forsvarsadvokat Alan Dershowitz blandt andet for, at begrebet "magtmisbrug", som Trump er anklaget for, ikke kan danne grundlag for en rigsretssag.

Donald Trump er anklaget for magtmisbrug og hindring af Kongressens arbejde i den såkaldte Ukraine-sag.

Demokraterne mener, at Trump forsøgte at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at grave snavs frem om tidligere vicepræsident Joe Biden og dennes søn Hunter.

I Kongressen i Washington D.C. har de demokratiske ledere raset over, at Trumps partifæller har afvist at høre vidneudsagn i sagen.

Demokraternes mindretalsleder, Chuck Schumer, har kaldt resultatet af rigsretssagen "en af de værste tragedier, Senatet har oplevet".

På den anden side af kløften står præsident Trump og langer ud efter Demokraterne, som han beskylder for at "bedrage Amerika".

Frifindelsen af Trump ventes at finde sted ved en afstemning i Senatet onsdag klokken 16.00 lokal tid - det vil sige klokken 22.00 dansk tid.

/ritzau/