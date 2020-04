3000 supermarkedskunder blev denne uge testet for corona. 21 procent af testene var positive i New York City.

Over en femtedel af indbyggerne i New York City kan allerede have været smittet med coronavirus.

Det fremgår af resultaterne af test af antistoffer hos indbyggerne torsdag, efter at 3000 tilfældigt udvalgte supermarkedskunder i delstaten New York tidligere på ugen blev testet for virusset.

Det oplyser guvernør Andrew Cuomo.

Næsten 14 procent af testene på tværs af delstaten kom tilbage positive, mens det gjaldt for hele 21 procent af prøverne fra New York City.

/ritzau/AFP