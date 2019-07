Tre mænd får strenge fængselsstraffe for drab på 148 mennesker - først og fremmest universitetsstuderende.

En domstol i Kenyas hovedstad, Nairobi, har onsdag idømt en mand fængsel på livstid for hans rolle i et blodigt angreb mod Garissa-universitetet i Kenya i 2015, hvor 148 mennesker blev dræbt.

To andre tiltalte får hver 41 års fængsel.

De tre mænd blev kendt skyldige i juni og har nu fået deres straf for at have deltaget i terrorangrebet.

Ifølge domstolen er de alle tre medlemmer af den militante bevægelse al-Shabaab, som stod bag angrebet.

Al-Shabaab er somalisk, men foretager jævnligt angreb i nabolandet Kenya.

Den mand, der er idømt fængsel på livstid, har med domstolens ord fået en hårdere straf end de to andre, fordi han blev anholdt "på gerningsstedet og ikke kunne give nogen forklaring på, hvorfor han befandt sig der".

Telefonopkald og håndskrift var blandt de andre beviser, der knyttede de tre dømte til angrebet.

Anklager Duncan Ondimu havde bedt retten om at idømme hver af dem 60 års fængsel.

- Det vil ikke bringe de døde tilbage, men det vil i høj grad sende et signal om, at sådanne gerninger ikke forbliver ustraffede, siger han.

De tre mænd havde ifølge forsvarer Mbugua Mureithi ikke deltaget i selve angrebet. Men domstolen fandt dem skyldige i at have hjulpet til og i at være medlemmer af al-Shabaab.

De fire bevæbnede mænd, der udførte selve den blodige massakre på universitetet i Kenya, blev dræbt af sikkerhedsstyrker.

De 148 dødsofre var først og fremmest universitetsstuderende.

/ritzau/AP