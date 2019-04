Det, der skulle have været en fejring af rapperen Nipsey Hustles liv, udviklede sig i stedet voldeligt, da tusinder af mennesker torsdag aften gik på gaden i Los Angeles i et kæmpe begravelsesoptog.

Det oplyser storbyen politichef, Michael Moore, på Twitter.

»Vi må stoppe denne meningsløse vold«, skriver han om episoden, hvor fire mennesker blev skudt.

Tre mænd og en kvinde, alle i alderen 30 til 50 år, blev beskudt. Tre blev såret, mens én afgik ved døden, oplyser Michael Moore.

Nipsey Hussle blev 31. marts skudt og dræbt nær sin tøjbutik i det sydlige Los Angeles. 29-årige Eric Holder er anholdt og sigtet for drabet, som menes at være motiveret af et personligt udestående.

Hussles død har vakt stor opsigt i USA, og har skabt fokus på den rå vold, der er en del af hverdagen for mange sorte mennesker fra fattige storbykvarterer. Rapperen kom selv fra et liv som kriminel, men brugte musikken til at rette op på sin livsstil.

I årene op til sin død brugte han megen energi på at forbedre levevilkårene i sit eget barndomskvarter, og var en åben modstander af bandevold.

Til hans lange begravelsesoptog, der slangede sig gennem hele Los Angeles, var superstjerner som Stevie Wonder og Snoop Dogg mødt op for at hylde ham. Se det i videoen herover.