Placer County Politi fortæller, at en person er død, mens flere er meldt savnet som konsekvens af en lavine i det nordlige Californien.

Lavinen har nærmere bestemt ramt et skiområde i Lake Tahoe kaldet Alpine Meadows Ski Resort, hvilket foreløbigt har kostet en person livet, mens en anden er alvorligt tilskadekommen.

Det skriver AP.

På Twitter meddeler politiet i Placer County, der er den region, hvor Lake Tahoe ligger, at redningsmandskaber er tilkaldt, da der er flere savnede personer.

Placer County Sheriff’s deputies are currently responding to an avalanche that occurred at Alpine Meadows this morning. Search and Rescue is responding as well, as there are several unaccounted victims. More to follow. pic.twitter.com/F0UwdNbG5w — Placer Sheriff (@PlacerSheriff) January 17, 2020

Ifølge meteorolog Ednan Weishahn fra National Weather Service Office opstod der øget risiko for lavinefare i området, da et stormvejr, der opstod torsdag, kastede knap 64 centimeter sne af sig over en periode på 24 timer.

Dette fik The Sierra Avalanche Center, der overvåger lavinefarer i området, til at advare om lavinefare på deres hjemmeside med ordene:

'Der er en høj grad af usikkerhed med hensyn til snedækkets stabiliteten tæt ved og under trægrænsen'.

I 1982 blev selvsamme skiområde ramt af en lavine, der kostede syv mennesker liver heriblandt flere af skiområdets medarbejdere.