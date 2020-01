Branden opstod angiveligt i forbindelse med et uheld med kemikalier på fabrikken, siger civilberedskab.

En person er omkommet, og seks andre er kommet til skade ved en eksplosion på en kemikaliefabrik i det nordøstlige Spanien tirsdag.

Det oplyser indenrigsminister Miquel Buch fra Catalonien, der er den region, hvor ulykken skete.

En spansk avis, La Vanguardia, skriver på sin hjemmeside, at dødsofferet omkom, da en bygning kollapsede som følge af de kraftige rystelser fra eksplosionen.

Det spanske selskab Iqoxe, der ejer fabrikken, oplyser, at en person er savnet. Men det er uklart, om vedkommende var på fabrikken, da eksplosionen og den efterfølgende brand brød ud kort før klokken 19.

Den kemikaliefabrik, hvor ulykken er sket, ligger i Tarragona-provinsen i Catalonien.

Ifølge Cataloniens civilberedskab opstod branden i forbindelse med en kemikalieulykke.

Der er dog ingen tegn på, at luften bærer på giftige kemikalier, tilføjer beredskabet.

Indbyggerne i området opfordres imidlertid til at blive indendørs på grund af den kraftige røg fra branden.

Tirsdag aften efter klokken 21 lød meldingen fra de regionale myndigheder, at brandmandskab har fået ilden under kontrol.

Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, er tirsdag aften på vej til stedet sammen med indenrigsminister Buch og andre regionale politikere for at danne sig et overblik over situationen.

/ritzau/dpa