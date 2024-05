En passager har mistet livet, og 30 er såret, efter der opstod voldsom turbulens på et fly.

Der er tale om et fly, som mandag fløj mellem London og Singapore.

Det skriver BBC og Sky News.

Flyselskabet Singapore Airlines bekræfter, at det er deres fly, et Boeing 777-300ER-flt, hvor hændelsen har fundet sted.

På grund af den voldsomme turbulens blev flyet omdirigeret til Bangkok, hvor det landede tirsdag formiddag lokal tid.

»Singapore Airlines udtrykker sin dybeste medfølelse med den afdødes familie,« skriver Singapore Airlines i en udtalelse og tilføjer:

»Vores prioritet er at yde al mulig hjælp til alle passagerer og besætningsmedlemmer om bord på flyet. Vi samarbejder med de lokale myndigheder i Thailand om at yde den nødvendige lægehjælp og sender et team til Bangkok for at yde yderligere assistance.«

211 passagerer og 18 besætningsmedlemmer var ombord på flyet.