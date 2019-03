Dronning Elizabeth havde i denne uge royalt besøg af det jordanske kongepar.

Men det er ikke gæsterne, der har trukket overskrifter i medierne. Det gjorde til gengæld den britiske monarks hånd.

Billeder fra besøget på Buckingham Palace viser dronningens hånd, der er tydeligt lilla.

Det fik hurtigt brugere på Twitter til at bekymre sig over den 92-årige monarks helbred.

Dronning Elizabeth havde dog ikke mere ondt, end at hun kunne smile og overholde alle de formelle etiketter i forbindelse med det jordanske kongepars besøg.

En lilla hånd behøver da heller ikke betyde, at hun fejler noget alvorligt, siger den danske læge Jerk W. Langer.

»Hvis det er det, der skal ramme hende i en alder af 92 år, så er hun sluppet ganske godt,« siger han.

Han mener, at dronningen har slået sin hånd, hvilket har udløst det kraftige lilla mærke på hånden.

Det kraftige blå mærke afholdt ikke dronningen fra at hilse pænt på sine gæster fra Jordan.

»For alle ældre mennesker sker der det, at huden bliver løsere, blodkarrene bliver skrøbelige, og der skal ikke ret meget til at få en blødning, og når huden er tynd, så ses det meget tydeligt.«

Han forklarer, at det er en helt naturlig ting, når man bliver ældre.

Dronningens fremskredne alder betyder også, at det sandsynligvis gjorde mindre ondt, da hun pådrog sig det kraftige lilla mærke på hånden.

»Mit bud er, at det gør mindre ondt. Nervesystemet ældes også, så hun mærker det mindre,« siger Jerk W. Langer.