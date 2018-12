En mand fra den amerikanske delstat Washington kommer næste år for retten tiltalt for et mord begået i 1989.

Han er formentlig blevet afsløret af en medarbejder, som har anvendt en af hans brugte coladåser til at skaffe hans DNA.

Dermed har medarbejderen hjulpet efterforskerne med at løse mordgåden. Det skriver avisen New York Post.

Den 51-årige Timothy Bass er manden, der skal for retten, tiltalt for det knap 30 år gamle mord.

Amanda 'Mandy' Stavik blev myrdet for næsten 30 år siden. Nu har politiet endelig fundet frem til en mistænkt. Foto: Sherifkontoret i Whatcom County Vis mere Amanda 'Mandy' Stavik blev myrdet for næsten 30 år siden. Nu har politiet endelig fundet frem til en mistænkt. Foto: Sherifkontoret i Whatcom County

Offeret var den 18-årige Amanda 'Mandy' Stavik, som forsvandt nær sit hjem i Acme, skriver avisen Washington Post.

Teenagerens krop blev fundet efter tre dage, men hvem der har myrdet hende forblev et mysterium i næsten tre årtier.

Først i august måned 2017 hørte en af Bass' kollegaer ved Franz' bageriudsalg, at han var en mistænkt for det gamle mord.

Det førte ting og sager med sig, for kollegaen ved bageriet sagde, at hun fik en ide, fordi hun følte sig moralsk forpligtet til at hjælpe efterforskerne.

Hun har - uden hans vidende - taget en coladåse og en plastikkop, efter han var færdig med sin frokost.

Og hun har givet de to stykker bevismateriale til detektiverne, som har sendt dem videre til laboratoriet.

Resultatet viste at Bass' DNA-profil passede med DNA'et, der var indsamlet på stedet, hvor Amanda Stavik blev myrdet.

Bass' egne advokater forsøgte at hævde, at retten ikke kunne bruge beviset, fordi det var indsamlet på en illegal måde.

Men dommeren sagde god for beviserne, for medarbejderen var ikke medlem af efterforskningen.

Retssagen begynder til april næste år.