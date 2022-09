Lyt til artiklen

Selv præsidenter kan lave en bommert.

Således spurgte den amerikanske ditto, den 79-årige Joe Biden, efter et kongresmedlem, som blev dræbt i en trafikulykke i august.

Jackie Walorski var republikansk repræsentant for staten Indiana, men hun var absolut ikke til stede under talen.

Hun døde namlig, da hun kørte galt med sin bil i august i år. Det skriver Sky News.

Pressesekretær Karine Jean-Pierre har travlt med at forklare, at præsident Biden skal mødes med familien til den afdøde Jackie Walorski om bare to dage. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Pressesekretær Karine Jean-Pierre har travlt med at forklare, at præsident Biden skal mødes med familien til den afdøde Jackie Walorski om bare to dage. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Biden så sig omkring i rummet i Washington, D.C. og sagde: »Jackie, er du til stede? Hvor er Jackie? Hun er her ikke.«

Bommerten fik pressesekretæren Karine Jean-Pierre til at stille en byge af spørgsmål ved den pressebriefing, der fulgte efter.

Han skal mødes med familiemedlemmer til hende nu på fredag, hvor han skal opkalde et center for krigsveteraner i Indiana efter hende.

Pressesekretær Karine Jean-Pierre taler med reporterne. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Pressesekretær Karine Jean-Pierre taler med reporterne. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Pressesekretæren mente ikke, at præsidenten havde udtrykt sig uklart, og hun undskyldte heller ikke for det.

Broderen til den afdøde fru Walorski, Keith, fortæller, at han ikke er sur på præsidenten.

»Det var en stor misforståelse i dag. Utilgiveligt? Nej. Jeg holder det ikke imod ham. Jeg føler bare medlidenhed med ham,« siger han.