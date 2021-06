Vaccinen fra AstraZeneca mod covid-19 skal for fremtiden kun gives til dem, der er over 60 år. Sådan bliver det fremover i Australien.

Sundhedsminister Greg Hunt siger, at det sker, efter at en 52-årig kvinde døde af en blodprop i hjernen i sidste uge.

Dermed indfører også Australien begrænsninger på brugen af AstraZeneca. Det skriver news.com.au.

Ifølge ham har Storbritannien rapporteret om 23 blodpropper i 15,7 millioner, der har fået to vaccinationer med AstraZeneca.

En vaccine bliver gjort klar til indsprøjtning. Foto: SHAMIL ZHUMATOV Vis mere En vaccine bliver gjort klar til indsprøjtning. Foto: SHAMIL ZHUMATOV

Tidligere var det sådan i Australien, at Pfizer var den eneste foretrukne vaccine til folk under 50 år. Nu skal denne vaccine også række til dem mellem 50 og 59 år.

Ifølge sundhedsministeren er Australien stadig på rette kurs til at tilbyde en vaccine til alle australiere, som ønsker en inden udgangen af i år.

Kvindens død er det andet tilfælde, der menes at have forbindelse til vaccinen i Australien. Det kommer, efter 3,6 millioner doser af AstraZeneca er blevet givet.

I sidste uge sagde Paul Kelly, der er chefmediciner, at det nye blodprop-tilfælde er 'ekstremt uheldigt'. Men han fastslog også, at det er 'ekstremt sjældent'.

Der bliver sprøjtet en vaccine ind i skulderen. Foto: YVES HERMAN Vis mere Der bliver sprøjtet en vaccine ind i skulderen. Foto: YVES HERMAN

»Jeg pointerer, at det kun er det andet tilfælde med over 3,6 millioner doser af denne vaccine, der er blevet givet over hele Australien. Jeg tænker på familien, vennerne og kollegerne til den person, der mistede livet,« sagde han under dagens pressekonference.