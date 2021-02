En enkelt bitcoin er for første gang nogensinde blevet noteret til en værdi på over 50.000 amerikanske dollar.

Det kan tages som et tegn på, at kryptovalutaen er ved at finde accept blandt de største investorer. Det skriver Reuters.

Bitcoins rekord blev sat, da den steg med 3,9 procent fra 49,891 dollar. Den er steget omkring 72 procent siden nytår.

Den 8. februar kom den sidste store stigning, da værdien oversteg knap 43.000 amerikanske dollar – godt 260.000 danske kroner.

Elon Musk har fået bitcoin til at stige tidligere i februar i år. Foto: MIKE BLAKE

Dengang kom værdistigningen som en reaktion på en investering fra Tesla. Den amerikanske elbilproducent investerede allerede i januar, men den blev først offentliggjort i februar.

Investeringen lød på 1,5 milliarder dollar, hvilket svarer til cirka 9,3 milliarder kroner. Selskabet vil i fremtiden også acceptere bitcoin som betaling for biler og andre Tesla-produkter.

Bitcoinen blev skabt i 2009 af en gruppe, der kalder sig for Satoshi Nakamoto. Der er reelt tale om computerfiler, der opbevares i en 'digital tegnebog' på en harddisk. De kan bruges som betaling, og transaktionerne registreres på en offentlig tilgængelig database.

Stifteren af Tesla, Elon Musk, har tidligere skabt store bevægelser i Teslas aktiekurs med sine tweet. Han blev i januar 'opgjort som' verdens rigeste person – med en anslået formue på 1.121 milliarder kroner.