Når man kører bil, kan tanken om, at det meget hurtigt kan gå grueligt galt, ikke undgå af og til at flyve igennem hovedet. For hvad nu, hvis en bil pludselig kører ud foran én?

Det mareridt blev til virkelighed for en mand i Australien. Og det er fanget på videoen herover.

Det er en 48-årig mand, der kommer kørende på nogle lidt snørklede veje i området omkring storbyen Adelaide.

Pludselig kommer en bil mod ham i den modsatte side, hvilket er helt normalt, men hvad manden ikke kan se - før et sekund senere - er, at en anden bil er i færd med at overhale den modkørende.

Derfra går det utrolig hurtigt. Den overhalende Audi forsøger at redde situationen, men alt for sent.

Audi'en banker først ind i den bil, den er ved at overhale, og kører derefter frontalt ind i den 48-åriges bil.

South Australia Police melder, at den 48-årige mand mirakuløst slap uden de store skader, mens de to andre bilister måtte på hospitalet til yderligere tjek, men også de havde kun pådraget sig mindre skader.

Politiet åbner nu en sag mod føreren i Audi’en.