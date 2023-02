Lyt til artiklen

»Jeg er parat til at kæmpe med russerne fra Hvideruslands territorium i kun ét tilfælde: Hvis bare én soldat kommer ind på Hvideruslands territorium for at dræbe mit folk.«

Den udtalelse fra præsident Alexander Lukasjenko gik hurtigt verden rundt, efter han havde sagt den til BBCs udsendte på et sjældent pressemøde torsdag. Men sætningen umiddelbart før var ikke mindre markant.

Pressemødet med den hviderussiske præsident kom i forbindelse med den kommende årsdag for Ruslands invasion af Ukraine.

Netop her spillede Hviderusland en ikke ubetydelig rolle i opbygningen til krigen og selve invasionen.

Det skete, da Lukasjenko under dække af en fælles træningsøvelse med Rusland tillod den russiske hær at bruge Hvideruslands territorium til at indsætte soldater i Ukraine 24. februar 2022.

Dermed fik Vladimir Putins invasion bedre vilkår i det nordlige Ukraine, da man kunne indsætte tropper få hundrede kilometer fra hovedstaden Kyiv.

Alt sammen med velsignelse fra Alexander Lukasjenko.

Ukraine fik dog presset de russiske tropper ud af områderne nord for Kyiv efter en stor russisk fiasko.

Men det er ikke lig med, at det helt er slut for Rusland at bruge Hviderusland til at landsætte invasionstropper i Ukraine.

Det slog Alexander Lukasjenko fast, da BBC spurgte direkte ind til det.

Spørgsmålet lød:

»Du (henvendt til Lukasjenko, red.) lod Rusland bruge Hviderusland som opmarchområde i forbindelse med invasionen af Ukraine. Er du parat til at gøre det igen?«

Her svarede Lukaskjenko helt kort:

»Jeg er parat til at lægge territorium til igen,« lød det fra præsidenten.

Herefter bekræftede han, at Hviderusland er parat til at assistere Rusland i krigen mod Ukraine, skulle én enkelt ukrainsk soldat komme ind på Hvideruslands territorium.