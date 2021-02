Eiffeltårnet er den mest berømte turistattraktion i Byernes By. Hvad ville Paris dog være uden det? Og tårnet skal selvfølgelig præsenteres fra sin bedste side, når byen i 2024 bliver vært for de olympiske sommerlege.

Og byen er allerede i gang med den mest omfattende fornyelse i tårnets 130-årige historie, hvor tårnet blandt andet bliver malet i en ny gylden nuance.

Ikke alene vil man fjerne de 19 tidligere lag maling – tårnet mister også sin 'Eiffeltårnsbrune farve', som det har haft siden 1968.

I stedet får tårnet den gulbrune farve, som skaberen af tårnet, Gustave Eiffel, selv ønskede, det skulle have. Det skriver france24.com.

De er i fuld gang med at male Eiffeltårnet. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere De er i fuld gang med at male Eiffeltårnet. Foto: MARTIN BUREAU

Renoveringen af det 324 meter høje tårn med 18.000 metalplader kommer til at koste 372 millioner kroner.

Det bliver især dyrt at fjerne de gamle lag blymaling. Det kræver nemlig en striks helbredsprotokol for dem, som arbejder med at fjerne den giftige blymaling.

Hvert syvende år får Eiffeltårnet en ny omgang maling. Det sker både som beskyttelse af metaldelene fra vind og vejr og for at gøre tårnet smukt at se på.

Det nuværende arbejde begyndte i 2019 og forventes færdigt i 2022. Så vil den gyldne nuance være synlig for alle.

Eiffeltårnet i sneen. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Eiffeltårnet i sneen. Foto: MARTIN BUREAU

»Hvorfor valgte Eiffel den gulbrune farve? Formentlig fordi Eiffeltårnet så ville være et symbol på hele Paris med byens mange limstenshuse,« siger Pierre-Antoine Gatier, som er chef for Frankrigs historiske monumenter og stod for beslutningen om at ændre farven på Eiffeltårnet.

»Det meste af tiden bevæger vi os rundt, som om vi var på en trætops eventyrlige kursus,« siger Antoine Olhagaray, der er en 22-årig erhvervsklatrer.

»Det er ikke hver dag, du hænger i et reb 300 meter over jorden,« siger hans kollega Charles-Henri Piret.