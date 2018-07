En andemor har taget USA med storm, efter en fotograf har fotograferet hende med over 70 ællinger svømmende bag sig. Nu er andemoren blevet udnævnt som 'årets mor'.

I den amerikanske millonby Minnesota har amatørfotografen Brent Cizek spottet det meget ekstraordinære syn af en andemor - nu med kaldenavnet Mama - med 76 ællinger svømmende bag sig ved søen Bemidji.

Det er ikke usædvanligt at se mange ællinger samlet på ét sted, men 76 ællinger sammen er dog meget sjældent, siger Richard Prum, der er ornitolog på Yale University til New York Times.

Det store spørgsmål er dog 'hvorfor?', og 'hvordan kan det lade sig gøre, at en mor har fået 76 ællinger?' Kort sagt: Det kan det heller ikke.

Flere eksperter fortæller til New York Times, at ænder ofte lægger æg forskellige steder for at skjule dem for fugle, der er på rov. På den måde er der en chance for, at så mange som muligt overlever. Men alligevel tror Richard Prum ikke, at der har været samlet over 70 æg i én rede.

»Det er umuligt for denne and at have passet på så mange æg. Det er for mange,« siger han.

Han tror derimod der er tale om fænomenet 'créche'. Et fænomen, som minder om en ganske normal vuggestue.

Nogle ænder efterlader deres ællinger til andre, så de kan blive passet. Ligesom hvis man får sit barn passet af deres bedsteforældre. Det er nemlig andemødre med erfaring, der får tjansen.

Det fortæller David Rave, dyreekspert, til New York Times, der dog stadig synes, over 70 ællinger er meget usædvanligt. Det højeste antal chréches, han har set, er en flok på 50 ællinger.

Siden billedet blev taget, har fotografen været tilbage ved søen og fortæller, at han har set andre mødre svømme med ællingerne. Men når Mama svømmer væk, følger de altid efter hende.