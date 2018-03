Mia Khalifa, der er en af de mest kendte pornostjerner, fortæller nu, hvorfor hun forlod branchen.

Det skriver Independent.

»Når jeg ser tilbage på det, så ved jeg ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg var 21 år og dum. Så snart jeg startede med at blive populær og få opmærksomhed, så gik det op for mig, at jeg skulle skride ud af branchen. Fordi det var slet ikke det, jeg ville have. Jeg ville bare slå mig løs og gøre lidt oprør,« siger Mia Khalifa til New Forward, der laves af den gamle cykelrytter Lance Armstrong og tilføjer:

»Pludselig startede det hele med at komme ud af kontrol. Jeg begyndte at få dødstrusler fra ISIS, og så var jeg nødt til at træde væk.«

Formal, but hoe Et opslag delt af Mia K. (@miakhalifa) den 11. Jan, 2018 kl. 4.28 PST

Mange mennesker blev forarget over Mia Khalifas sexvideoer, fordi hun i mange af dem bar den traditionelle muslimske hovedbeklædning hijab.

Den 25-årige libanesiskfødte pornostjerne fortæller, at det var en fejltagelse at begynde at producere porno. Blandt andet fordi hun nu har svært ved at komme af med sit ’porno-ry’, også selv om hun nu arbejder som sportsvært.

How I casually wait for my Torchy’s Tacos delivery. Link in my bio to become a Patreon member and get signed posters like this!! Shot by my beautiful, talented friend that moonlights as a photographer when she’s not killing it on stage as a musician @gisellegrayson. And hair and makeup by the biggest sweetheart in Austin! @selmamua with @projectartistry. #ATX models, hit her up if y’all need pampering! Et opslag delt af Mia K. (@miakhalifa) den 7. Feb, 2018 kl. 9.46 PST

Mia Khalifa, der påstår, at hun er været i seng med hundredvis af atleter, blev også sidste år konsulent for basketballspillere, der var blevet udsat for afpresning i forbindelse med nøgenbilleder.

I 2016 var Mia Khalifa den mest søgte pornomodel af alle og var Pornhubs nummer et rangerede model efter kun at have arbejdet tre måneder i branchen.