En af verdens rigeste personer, den 80-årige mexicanske telefonimogul Carlos Slim, er smittet med coronavirus.

Det skriver hans søn, Carlos Slim Domit, på Twitter. Han afslører også, hvordan faderen har det.

»Han har det rigtig godt og har haft et mildt coronaforløb på mere end en uge med lette symptomer,« skrev Carlos Slim Domit mandag.

Han tilføjer, at faderen for en sikkerheds skyld har været forbi et hospital for at få foretaget kliniske analyser, overvågning og forebyggende behandling.

Les comento que mi papá de manera preventiva asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno, está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al Covid a más de una semana de síntomas menores. — Carlos Slim Domit (@Carlos_Slim_D) January 25, 2021

80-årige Carlos Slim er ifølge Forbes verdens 12. rigeste person med en formue på over 367 milliarder kroner.

En del af sin enorme formue har den mexicanske milliardær valgt at bruge på at hjælpe Latinamerika med at bekæmpe coronapandemien.

Via sin velgørenhedsorganisation Carlos Slim Foundation indgik han i oktober en aftale med AstraZeneca om at producere og distribuere det britiske medicinalfirmas coronavaccine i Latinamerika uden at tjene penge på det.

I første omgang vil 150 millioner doser af vaccinen blive fordelt over Latinamerika som følge af aftalen.

Carlos Slim har blandt andet tjent sin enorme formue på mobiltelefoni. Han og familien ejer Latinamerikas største teleselskab, América Móvil, og flere andre teleselskaber. Derudover er han storaktionær i en lang stribe virksomheder i både Mexico og andre lande – herunder det berømte amerikanske medie New York Times.

Netop Carlos Slims hjemland Mexico er blandt de lande, som er hårdest ramt af coronapandemien på verdensplan.

Ifølge Johns Hopkins University er over 1,7 millioner mexicanere konstateret smittet – men det reelle tal vurderes at være markant højere, idet testkapaciteten er mangelfuld.

Mexico er det land i verden med fjerdeflest coronarelaterede dødsfald. Lidt over 150.000 mexicanere er døde efter smitte med virussen.