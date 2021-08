Hans navn er blevet synonymt med lyssky militæraktioner, forsøg på at påvirke demokratiske institutioner med hemmelige aktioner og drab på uskyldige civile.

Nu er han igen at finde i medierne for noget, pressechefen i Det Hvide Hus for nylig har kaldt 'sjælløst'.

Den kommentar kom i kølvandet på, at Wall Street Journal kunne beskrive, hvordan den 52-årige amerikaner ser sit snit til at tilbyde personer fanget i Afghanistan en vej ud med et chartret fly.

Prisen lyder på 6.500 dollar – lige over 40.000 kroner. Og den inkluderer adgang til lufthavnen i Kabul.

Manden bag det kontroversielle tilbud er Erik Prince.

Og for de fleste er han nok ganske ukendt. Men det er hans gerninger ikke.

Første gang, verden for alvor fik øjnene op for amerikanske Erik Prince, var i 2007.

Her var han direktør og medgrundlægger af den private militærenhed Blackwater, som den amerikanske hær hyrede til at udføre mindre missioner som transport i Irak, mens USA var i landet.

Erik Prince til høring i den amerikanske kongres i 2007, da han stadig var direktør for Blackwater. Foto: LARRY DOWNING

Den 16. september 2007 gik det galt. Helt galt.

Under en eskortopgave af en konvoj fra den amerikanske ambassade i Bagdad begyndte de Blackwater-ansatte militærfolk at skyde løs på en gruppe civile på Nisour Plads i Bagdad.

Siden er hændelsen blevet kendt som Nisour Plads-massakren.

17 civile blev dræbt og 20 såret.

Nyheden spredte sig verden over. Navnet Blackwater blev berygtet. Det samme blev navnet Erik Prince.

Skandalen blev komplet i 2014, da fire af de Blackwater-ansatte, som havde deltaget i massakren, blev idømt fængselsstraffe i USA.

På det tidspunkt var Blackwater forlængst blevet solgt. Det skete i 2010. Og Erik Prince videre mod nye lyssky eventyr.

I netop 2010 blev Erik Prince hyret til at skabe en privat hær på omkring 800 udenlandske soldater til kronprinsen af Abu Dhabi.

Erik Prince på vej til høring i den amerikanske kongres. Foto: SAUL LOEB

I årene efter har Erik Prince haft travlt med en række forskellige forretninger i flere afrikanske lande. Og specielt Erik Princes påståede aktiviteter i Libyen har vakt opsigt.

Ikke mindst det, der har fået det James Bond-agtige navn 'Project Opus' i 2019. Her står Erik Prince ifølge uafhængige FN-observatører bag en operation, som skulle sikre den østlibyske militærkommandør Khalifa Haftar fly til en aktion.

Project Opus inkluderede også en mulighed for kidnapning og drab, lød det i en rapport fra FN-observatørerne, der overvågede de sanktioner, som er indført mod det nordafrikanske land.

En talsperson for Erik Prince har på det kraftigste afvist, at den 52-årige amerikaner forsøgte at gennemføre handlen og dermed omgå en våbenembargo mod Libyen.

Men også i hjemlandet har Erik Prince angivelig haft gang i ting, der er på kant med loven. Ifølge New York Times stod Erik Prince bag at hyre tidligere spioner til at infiltrere forskellige fagforeninger og dele af Det Demokratiske Parti.

Det var som assistance til en anden operation med et James Bond-lignende navn i form af 'Project Veritas'.

Erik Prince har da også solide bånd til Det Republikanske Parti og ikke mindst Donald Trump.

Således er den tidligere præsidents uddannelsesminister, Betsy DeVos, søster til Erik Prince.

Desperate afghanere udenfor Kabuls lufthavn, hvor de håber at komme med et fly ud af landet. Foto: TWITTER/DAVID_MARTINON

Og forbindelsen blev yderligere slået fast i Donald Trumps sidste dage, da han valgte at benåde de fire Blackwater-ansatte, som blev dømt for massakren på Nisour Plads.

Glæden ved Erik Prince i præsident Joe Bidens parti er bestemt også derefter.

Det stod klart onsdag, da Joe Bidens pressechef, Jen Psaki, på en pressebriefing blev spurgt ind til Erik Princes planer i Afghanistan.

»Jeg kan ikke forestille mig, at noget menneske med et hjerte og en sjæl vil forsøge at lave profit på menneskers nød og smerte, mens de forsøger at flygte fra deres land,« sagde Jen Psaki iskoldt.

Afghanere i kø for at komme om bord på et amerikansk militærfly på vej ud af Kabul. Foto: US AIR FORCE

Ifølge Wall Street Journal kan man foruden selve flyet ud af Kabul og adgangen til lufthavnen, som Taliban stort set har lukket ned for, tilkøbe andre muligheder hos Erik Prince.

Og det handler ikke umiddelbart om maden om bord, eller hvilket sæde man ønsker sig på flyet.

I stedet vil det koste ekstra, hvis man skal have hjælp til at komme ud af sit hjem, hvis man eksempelvis gemmer sig for Taliban.

B.T. har kontaktet Erik Prince for at få en kommentar til sagen og kritikken af ham.

Han er endnu ikke vendt tilbage.