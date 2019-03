Efter flere år på flugt er Shane O'Brien blevet anholdt i Rumænien. Han mistænkes for drab på en ung mand.

En af verdens mest eftersøgte drabsmistænkte er blevet anholdt i Rumænien.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC.

Efter at have været på flugt i flere år blev 31-årige Shane O'Brien lørdag anholdt i Rumænien. Han venter nu på at blive udleveret til Storbritannien.

Det oplyser britisk politi, dog uden at komme nærmere ind på omstændighederne for anholdelsen.

Shane O'Brien er mistænkt for at have dræbt den 21-årige Josh Hanson med et knivstik i nakken på en bar i Hillingdon i London i 2015.

Siden da har han stået på Interpols liste over verdens mest eftersøgte personer, og der var blandt andet udlovet en dusør på over en halv million kroner for tips, der kunne lede til hans anholdelse.

Shane O'Brien stak efter drabet i 2015 af i et privatfly fra Biggin Hill lufthavn i den sydøstlige del af London til Tyskland. Herefter skal han have opholdt sig i Holland, Dubai og Tjekkiet.

O'Brien har dog langtfra levet et liv i skjul. Således er han blevet set i bokseklubber, træningscentre og på natklubber.

I 2017 blev han anholdt i den tjekkiske hovedstad, Prag, men fordi han havde italienske id-papirer på sig, blev han løsladt. Først efter løsladelsen gik det op for politiet, hvem der havde været i dets varetægt.

National Crime Agency (NCA), der er en særlig politienhed med fokus på at bekæmpe organiseret kriminalitet, udtaler, at O'Briens anholdelse er resultatet af en "omfattende eftersøgning".

- O'Brien har brugt adskillige år på at kigge sig over skulderen. Han har været centrum i en omfattende eftersøgning, og jeg er glad for, at presset nu har resulteret i hans anholdelse, siger Ian Cruxton, der er chef for NCA's internationale aktioner, ifølge BBC.

/ritzau/