Hver aften tuner millioner ind på hans program.

Han er blandt de allermest populære og kontroversielle mediepersonligheder i Guds eget land. Nu er han havnet i en gigantisk storm på sociale og traditionelle medier. Han beskyldes for potentielt at påvirke millioner af amerikaneres helbred.

Den 6. maj kunne seerne hos CNN læse følgende på et skilt på tv-skærmen: 'Fox-propagandavært viderebringer farlige antivaccine-løgne.'

Den omtalte vært er 51-årige Tucker Carlson.

Han dukkede først op i det amerikanske mediebillede på CNN. Her var han kommentator og medvært på programmet 'Crossfire' i årene 2000-2005, inden han skiftede til et andet medie på den liberale fløj i form af MSNBC, hvor han var vært for programmet 'Tucker on MSNBC' fra 2005 til 2008.

Han vakte hurtigt opsigt med sit skarpe intellekt, hurtige kontraspørgsmål og undren.

Og så var han umulig at overse med sit kostskoledrengsagtige udtryk. Butterfly om halsen. Håret smøget fra venstre mod højre.

Tucker Carlson midt under et meget omtalt interview med 'The Daily Show'-værten Jon Stewart. Foto: CNN / Youtube Vis mere Tucker Carlson midt under et meget omtalt interview med 'The Daily Show'-værten Jon Stewart. Foto: CNN / Youtube

Tidligt var Tucker Carlson med til at dele vandene. Et interview med den daværende vært på komedienyhedsprogrammet 'The Daily Show' Jon Stewart blev et tidligt viralt hit, da Carlson blev skilt ad af Stewart i 2004. Og da han i 2008 kaldte irakere for 'halvillitære, primitive aber', blev han beskyldt for at være racist.

I 2009 kom skiftet, som siden har været med til at definere ikke bare Tucker Carlsons liv, men også været med til at sætte en tone for den demokratiske debat siden.

Carlson blev ansat på Fox News, og butterflyen blev skiftet ud med et slips. Med det markante skifte fra liberale medier til et konservativt havde han fundet sin rette hylde.

Siden har han været en af de mest populære værter på tv-stationen.

Millioner tuner ind på 'Tucker Carlson Tonight'. Og her har man siden 2016 kunnet høre Carlson selv være en af de fremmeste fortalere for Donald Trump og trumpismen.

En Trump-støtte med Tucker Carlson på maven. Foto: RONDA CHURCHILL Vis mere En Trump-støtte med Tucker Carlson på maven. Foto: RONDA CHURCHILL

Det skorter ikke på kontroversielle øjeblikke fra Tucker Carlsons side.

Og for få uger siden skete det for alvor igen.

Længe har Carlson været en af de hyppigste kritikere af coronavaccine – som han selv har modtaget.

Det fremgik blandt andet af et angreb på USAs chefepidemiolog, Anthony Fauci.

Den 13. april indledte Tucker Carlson sit aftenshow med en lang enetale.

»Nu har Fauci fortalt, at Johnson & Johnson-vaccinen har skadet seks personer … og fordi den har skadet seks personer ud af syv millioner, så skal vi stoppe med at bruge den øjeblikkeligt. Giver det mening for dig? Nej, det gør det virkelig ikke. Det virker sandsynligt, at der sker noget mere her,« lød det fra Carlsons side.

Siden har Carlson gentaget sine forbehold over for vacciner, der ellers anses for sikre.

Og det rammer et ømt sted i USA lige nu.

Han skyndte sig at blive vaccineret så hurtigt, han kunne. Men hver aften på sit topratede program skræmmer han sit publikum, når det kommer til vaccine og fortæller dem, at de IKKE skal tage vaccinen Joe Walsh, tidligere republikansk præsidentkandidat

Efter de første meget stærke vaccinemåneder er over 100 millioner amerikanere færdigvaccinerede. Men den hastighed, hvormed amerikanerne er blevet vaccineret, er ved at flade ud.

Og så er der målinger fra store medier, som skræmmer.

For omkring en måned siden kunne NPR melde om en måling, hvor 25 procent af den voksne amerikanske befolkning takkede et rungende 'nej' til nogensinde at modtage en coronavaccine. Fem procent var ikke sikker på deres svar.

Dermed kan USA ifølge eksperter få store problemer med at nå den ønskede flokimmunitet, der betyder, at hverdagen kan indfinde sig.

»Folk, der tøver med at få vaccine, er et stort problem for os. Snart har vi flere vacciner end folk, der vil have dem,« siger forsker ved Washington University Ali Mokdad til NPR.

Ingen ved præcis, hvor mange procent af en befolkning, som skal have en coronavaccine, for at landet opnår flokimmunitet.

Men forskeren Samual Scarpino fra Northeastern University vurderer over for NPR, at man skal op på 80-85 procent færdigvaccinerede.

Og her kommer Tucker Carlsons udmeldinger i hans program ind. For tal, som lokalmediet Tennessean fra delstaten Tennessee har bragt, viser, at modstanden mod coronavaccine er størst i delstater og områder, hvor der er en overvægt af Trump-vælgere, som er Tucker Carlsons kernepublikum.

Protester mod Fox News i New York i marts 2021. En demonstrant holder et skilt om Tucker Carlson op. Foto: Drew Angerer Vis mere Protester mod Fox News i New York i marts 2021. En demonstrant holder et skilt om Tucker Carlson op. Foto: Drew Angerer

Og det møder hård kritik:

'Han skyndte sig at blive vaccineret så hurtigt, han kunne. Men hver aften på sit topratede program skræmmer han sit publikum, når det kommer til vaccine, og fortæller dem, at de IKKE skal tage vaccinen. Tucker Carlson er en kujon,' skriver den tidligere republikanske præsidentkandidat Joe Walsh på Twitter.

Og New York Times er røget til tasterne med følgende kommentar:

'Coronavirus-vacciner dræber ikke flere folk end virus selv. Disse falske påstande er blevet slået ned gentagne gange, men de er stadig derude pga. offentlige personer som Tucker Carlson, en vært på Fox News, der bliver ved med at promovere dem.'