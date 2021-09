Man skal lede længe for at finde en amerikansk toppolitiker, der er meget mere kontroversiel.

Men et nyt billede, der florerer på sociale medier, af Marjorie Taylor Greene, har fået folk til at råbe 'hykler' efter politikeren, der er gået længere end selv Donald Trump.

Marjorie Taylor Greene er ikke just populær i mainstream Washington D.C. Men hun er hurtigt blevet et stort brand på den amerikanske yderliggående højrefløj.

Det ses måske bedst ved, at Marjorie Taylor Greene, som mange andre store politiske navne inden hende, næsten er lige så godt kendt for sin forkortelse, MTG, som sit rigtige navn.

Men den 47-årige kvinde fra Georgia er også kendt for sine politiske standpunkter.

Og de er mildest talt kontroversielle.

Allerede inden, Marjorie Taylor Greene indtog Kongressen i forbindelse med sidste års valg i USA, havde hun vakt opmærksomhed.

Taylor Greene er nemlig den første følger af QAnon-bevægelsen til at indtage et sæde i den amerikanske Kongres – nærmere bestemt Repræsentanternes Hus.

Marjorie Taylor Greene med en 'stop the steal'-maske på. Den henviser til, at hun mener præsidentvalget i USA sidste år blev 'stjålet'. Foto: SAUL LOEB Vis mere Marjorie Taylor Greene med en 'stop the steal'-maske på. Den henviser til, at hun mener præsidentvalget i USA sidste år blev 'stjålet'. Foto: SAUL LOEB

I helt korte hovedtræk tror følgere af QAnon, at verden er styret af en pædofiliring bestående af blandt andre Dalai Lama, Pave Frans, Bill og Hillary Clinton samt Bill Gates.

Samtidig er Marjorie Taylor Greene voldsom modstander af enhver form for coronarestriktion, hun afskyer den såkaldte 'elite' og woke personer og så er hun overbevist om, at sidste års præsidentvalg i USA var fuld af korruption og med Donald Trump som den sande vinder.

Marjorie Taylor Greene har desuden hyldet personer, der deltog i stormangrebet på Kongressen 6. januar i år.

På rekordtid er MTG blevet et navn, folk i USA kender.

Marjorie Taylor Greene er kendt for at vise sin fysik frem. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Marjorie Taylor Greene er kendt for at vise sin fysik frem. Foto: SCOTT OLSON

Et stort navn er typisk også lig med en stor skydeskive. Og netop det er Majorie Taylor Greene nu blevet offer for.

Hun er nemlig blevet fanget på et kamera, hvor hun nærmest går imod samtlige principper, hun fortæller sine følgere, de skal holde fast i.

Billedet er taget om bord på et fly af en person på samme række som Marjorie Taylor Greene. Og der sker en masse på billedet.

Først og fremmest er det taget på første klasse på flyet, hvor man som ofte finder dem, Marjorie Taylor Greene ville beskrive som den elite, hun selv raser mod.

Billedet her af Marjorie Taylor Greene har fået stor opmærksomhed på sociale medier. Vis mere Billedet her af Marjorie Taylor Greene har fået stor opmærksomhed på sociale medier.

Flyet, hun er om bord på, er fra Delta Airlines, som tidligere har fået det konservative USAs vrede at føle, da de eksempelvis i 2018 opsagde den amerikanske våbenorganisation NRAs rabatordning.

Yderligere har Marjorie Taylor Greene et mundbind på, som det er påskrevet på fly over hele kloden. Igen og igen har hun raset mod regler om mundbind og opfordret sine følgere til at bryde dem.

Desuden bærer hun et par Nike-sko. Netop Nike er blevet genstand for stor polemik i det konservative USA. Ikke mindst fordi selskabet har støttet den sorte amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick, som indledte en stille protest mod drab af sorte i USA ved at knæle under den amerikanske nationalmelodi i forbindelse med kampe i NFL-ligaen.

Og så er der datoen for billedet.

Marjorie Taylor Greene er ikke fan af den Demokratiske leder i Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Foto: ALEX WONG Vis mere Marjorie Taylor Greene er ikke fan af den Demokratiske leder i Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Foto: ALEX WONG

Det blev angiveligt taget dagen før det stort anlagte støtterally i Washington D.C. til minde om og støtte for stormløbet på Kongressen 6. januar.

Marjorie Taylor Greenes fly var angiveligt på vej ud af hovedstaden inden vælgermødet, der fik politiet i Washington D.C. til at opstille hegn hele vejen rundt om Kongressen.

Billedet af Marjorie Taylor Greene er blevet delt og liket tusindvis af gange på sociale medier.

Et af de mest populære svar kommer fra en profil ved navn KellyLangleyWestphal og lyder:

'Jeg er ikke engang fokuseret på, at billetten er betalt af regeringen. At hun flyver med Delta … har maske på … har Nike-sko på … burde vise hendes støtter, at alt hendes råberi og skuespil, hvor hun virker skør, er en optræden.'