Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, trækker sig fra posten. Det skriver The New York Times sent onsdag aften dansk tid.

Efterfølgende er oplysningen bekræftet af Det Hvide Hus og Cohn selv, skriver Reuters.

I en udtalelse takker Donald Trump den afgående Gary Cohn for hans indsats.

Cohn blev hentet ind i Det Hvide Hus fra en topstilling i investeringsbanken Goldman Sachs. Han tilskrives æren for den store skattereform, som Trump i slutningen af 2017 fik gennemført.

Officielt er det ikke oplyst, hvad der ligger bag Gary Cohns beslutning.

Men det kan skyldes uenighed mellem ham og Donald Trump, om de omstridte toldsatser præsidenten siger han vil indføre på importeret stål og aluminium.

Kilder sagde tirsdag således til Bloomberg News, at Gary Cohn er lodret uenig i udspillet. Som mange andre økonomer og politikere er han bekymret for, at det vil svække økonomien.

Insidere i Det Hvide Hus mente ifølge det amerikanske nyhedsbureau, at Cohn muligvis var indstillet på at sætte sit indflydelsesrige job som direktør for Det Nationale Økonomiske Råd i spil, hvis Trump afviste hans vurdering.

