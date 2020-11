Billederne er på få timer blevet ikoniske.

De er blevet delt i absurde mængder på sociale medier. Oftest med hån og grin til følge. Men billederne dækker over en langt mere alvorlig sag end et godt grin retfærdiggør.

Vi taler om Donald Trumps personlige advokat, den tidligere borgmester i New York Rudy Giuliani, der torsdag aften, dansk tid, afholdt et ventet pressemøde.

Her skulle han langt om længe fremlægge beviser på, at det amerikanske præsidentvalg har været udsat for svindel i et omfang så stort, at Donald Trump fortsat kan forvente at være præsident i den kommende periode.

Det skete dog ikke.

Langt fra.

I stedet er Rudy Giuliani blevet godt og grundigt til grin på sociale medier.

Det skyldes, at den 76-årige advokat under det godt 105 minutter lange pressemøde begyndte at svede kraftigt.

Sveden løber ned af kinderne på Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, under torsdagens pressemøde. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Sveden løber ned af kinderne på Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, under torsdagens pressemøde. Foto: JONATHAN ERNST

Og sveden fik mørk farve til at løbe ned af Giulianis kinder. Angiveligt fra den hårfarve, som Giuliani bruger.

Hvis man ser bort fra den løbende hårfarve, så var der ellers mest kulør og ingen reel substans på det timelange pressemøde.

Og dommen var brutal i de amerikanske medier.

New York Daily News kaldte meget rammende hele seancen for Rudy Giulianas 'nedsmeltning'.

Men det var ikke kun den tidligere borgmester, der smeltede ned. Også Trumps drømme om at kunne indtage præsidentembedet med horder af beviser på valgsvindel i baghånden syntes at forsvinde i samme hastighed, som de mørke svedperler trillede ned af Giulianis kinder.

Det skulle man ikke tune ind mange minutter på Fox News efterfølgende for at se.

»Det var sandelig en farverig pressekonference fra Rudy Giuliani, men der var ikke mange fakta. Rigtig meget af det, han sagde, var ganske enkelt ikke sandt eller er allerede blevet afvist af domstole,« sagde den konservative tv-stations korrespondent i Det Hvide Hus Kristin Fisher.

Netop det katastrofale pressemøde var et ganske glimrende billede på, hvor Trump-lejrens forsøg på at omvende nederlaget er på vej hen.

Donald Trumps forsøg på at omvende valgresultatet bliver mere og mere desperat. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Donald Trumps forsøg på at omvende valgresultatet bliver mere og mere desperat. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Natten til fredag kom resultatet af fintællingen af stemmerne i Georgia. Og det viser fortsat, at Joe Biden vinder delstaten.

Næsten samtidig kunne Newsweek torsdag berette, at det går skidt med de mange søgsmål, Trump-kampagnen har igangsat. 22 sager er fortsat aktive, men ellers er 29 tabt eller opgivet, mens kun et er blevet til noget.

De mange nederlag og manglende beviser synes at have presset Donald Trump i en mere desperat retning.

Reuters skriver fredag at Trump – ifølge unavngivne kilder tæt på præsidenten – vil mødes med en række Republikanske ledere fra delstater som Michigan og Pennsylvania, der lokalt er ledet af Republikanere.

Mødet skal finde sted i Det Hvide Hus og være et forsøge på at overbevise dem om at sætte valgresultatet ud af drift og i stedet levere de afgørende delstater til Trump.

Et direkte forsøg på at sætte det amerikanske demokrati ud af funktion, hvis der er hold i påstandene.

Det har ifølge Reuters fået juridiske eksperter til at slå alarm.

Og stille og roligt begynder midtersøgende Republikanere nu at falde fra.

Donald Trump forsøger fortsat at vinde præsidentvalget over Joe Biden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Donald Trump forsøger fortsat at vinde præsidentvalget over Joe Biden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

For få timer siden skrev den tidligere republikanske præsidentkandidat og nuværende senator fra Utah Mitt Romney en besked på Twitter, der er blevet delt og liket mere end en kvart million gange.

»Han har fejlet i at gøre det bare nogenlunde plausibelt, at der har været omfattende svindel eller konspiration til svindel ved en domstol, og nu er præsidenten gået over til at forsøge at presse lokale folkevalgte til at undertrykke folkets vilje og omvende valgresultatet,« skriver Mitt Romney og afslutter:

»Det er svært at forestille sig en mere udemokratisk handling fra en siddende amerikansk præsident.«