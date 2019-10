En af Storbritanniens værste pædofile - Richard Huckle - er blevet fundet dræbt i sin fængselscelle.

For tre år siden blev han idømt 22 livstidsdomme for at have seksuelt misbrugt og voldtaget op mod 200 børn.

Det skriver blandt andet CNN og The Telegraph.

Han blev fundet død i fængslet søndag, fortæller en talsmand for fængslet Full Sutton Prison i York:

ARKIVFOTO af Richard Huckle. Foto: NCA/Handout via REUTERS Vis mere ARKIVFOTO af Richard Huckle. Foto: NCA/Handout via REUTERS

»Det vil være upassende at kommentere sagen yderligere, mens politiets efterforskning er i gang,« siger talsmanden til The Telegraph.

Da Richard Huckle blev idømt sin straf for tre år siden, erkendte han ifølge Sky News et hidtil uhørt højt antal forbrydelser mod børn

Nogle af børnene var kun seks måneder, mens de ældste var 12 år.

I alt erkendte han sig skyldig i 71 overgreb mod børn begået fra 2006 til december 2014 - men det menes, at det reelle tal er langt højere.

Richard Huckle, der var fra Ashford i området Kent, begik overgrebene i fattige områder og i børnehjem i Malaysia og Cambodja. Her påstod han blandt andet at være engelsklærer, hvilket gav ham mulighed for at være sammen med børnene.

Siden pralede han af overgrebene på online pædofili-fællesskaber på det såkaldte 'mørke internet'.

Han blev anholdt i december 2014, da han vendte hjem til England fra Malaysia for at holde jul.

Efter anholdelsen blev der fundet over 20.000 upassende billeder på Richard Huckles computer samt et dokument skrevet af ham kaldet 'Pædofile og fattigdom: Børneelskerens guide'. I dokumentet gav han råd til pædofile, som ønskede at rejse til Malaysia for at gøre som ham.