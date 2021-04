»Det er værre end noget fra 'Barnaby'. Det er en absolut tragedie.«

Sådan beskriver en anonym kvinde i avisen The Sun drabet på milliardæren Sir Richard Sutton.

Kvinden er ansat i en del af den nu afdøde rigmands forretningsimperium, og hun er – ligesom resten af Storbritannien – i chok over den måde, en af landets rigeste mænd er kommet af dage.

Den 83-årige forretningsmand, som ud over at være af adelig slægt, har skabt sin formue primært på hoteldrift, blev dødeligt såret, da en mand onsdag trængte ind i hans hjem og stak ham adskillige gange med en kniv.

Millionaire hotelier Sir Richard Sutton, 83, who owns Sheraton Grand in Park Lane is stabbed to death https://t.co/oQ7PHY3OTk pic.twitter.com/Lix0blgwsX — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 8, 2021

Sir Richard Lexington Sutton blev erklæret død kort efter, at redningsfolk ankom til godset i Higher Langham i Dorset i det sydvestlige England.

Hans 65-årige kone, Anne Schreiber, blev livsfarligt kvæstet efter overfaldet. Hun blev straks fløjet til hospitalet i helikopter, hvorfra hun meldes i kritisk tilstand.

Derefter gik en sand menneskejagt i gang efter gerningsmanden. Og det gik dramatisk for sig, da en 34-årig mand onsdag aften – få timer efter det blodige overfald – blev anholdt i det vestlige London.

Pågribelsen fandt sted, efter at politiet havde jagtet manden på tværs af fire engelske counties.

Sir Richard Sutton: Man suspected of killing one of UK's richest men stopped by armed police after 100-mile drive https://t.co/5aV7gmU0ex — Sky News (@SkyNews) April 9, 2021

Den formodede gerningsmand blev stoppet af bevæbnede betjente, som kørte ind i siden af hans Range Rover, hvorefter et talstærkt opbud af betjente fik manden ud af bilen og pacificerede ham på fortovet.

Anholdelsen skete mere end 100 miles fra den dræbte milliardærs hjem i Dorset.

Ifølge flere britiske medier kendte den mistænkte mand den adelige rigmand og hans hustru.

The Sun mere end antyder endda, at han havde bopæl hos ægteparret.

Now we know why so many armed police outside window last night on Chiswick High Road #richardsutton #richardsuttonmurder #w4 pic.twitter.com/kzqTMgoy1a — Mo Kane (@SalesBod_Mo) April 8, 2021

Manden blev stoppet i Hammersmith-området i den britiske hovedstad og blev bragt til hospitalet, da han også selv var kvæstet.

Hans skader menes dog ikke at være livstruende.

Ifølge Daily Mail var Sir Richard Sutton god for 301 millioner pund.

Han ejer flere hoteller og har store jordbesiddelser og andre forretninger.

BREAKING: An aristocratic multi-millionaire hotelier was stabbed to death at his country estate, police have said https://t.co/ynfH8D7ydK — The Telegraph (@Telegraph) April 8, 2021

Blandt hans mest kendte hoteller er det femstjernede Sheraton Grand på Park Lane i det centrale London og det luksuriøse Athenaeum ved Piccadilly.

Udover sin kone efterlader han sig to børn fra sit første ægteskab og fem børnebørn.