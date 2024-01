2023 var et hårdt år for Kinas økonomi.

Selv præsident Xi Jinping omtalte landets finansielle vanskeligheder i sin nytårstale.

Nu er der så kommet endnu et gevaldigt gok i nøden.

En af landets største investeringsfonde, Zhongzhi Enterprise Group, er gået konkurs.

Det skriver Reuters, som har set erklæringen fra fonden til en domstol i Beijing.

Konkursen begrundes med, at virksomheden ikke kunne betale sin forfaldne gæld, og at deres aktiver var utilstrækkelige til at betale hele gælden, som lyder på svimlende 436 milliarder kroner.

Det er dog ikke kun bankens investorer, som frygtes at lide under konkursen.

Fonden har været en stor aktør blandt Kinas såkaldte skyggebanker, der ofte opererer uden for de regler, der gælder for det etablerede bankvæsen.

Skyggebankerne menes at forvalte cirka 3.000 milliarder dollar.

Zhongzhi Enterprise Group har de været med til at udøve store lån til landets ejendomssektor, som siden 2020 har været i krise med misligholdelser af gældbetalinger fra bygherrer. En krise så voldsom, at det har hæmmet Kinas økonomiske vækst.

Derfor frygtes kollapset også at kunne få konsekvenser for den etablerede økonomi.

Zhongzhi Enterprise Groups problemer blev tydelige i juli, da et selskab under investeringsfonden ikke kunne udbetale penge til sine investorer.

I august fortalte de så deres investorer, at de stod over for en likviditetskrise og ville gennemføre en gældsomlægning.

Men lige lidt hjalp det, og i november kom de med den sidste udmelding – før konkursen – hvor de undskyldte til investorerne og fortalte om den enorme gæld.

Politiet i Beijing har indledt en efterforskning af virksomheden, mens investorerne går i gang med at redde det, der reddes kan, af deres penge.