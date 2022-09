Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En af Europas største hvidvaskere er blevet anholdt i Malaga i Spanien.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

Anholdelsen skete 12. september, og den mistænkte, menes at have hvidvasket 200 millioner euro på lidt over et år. Det svarer til 1,5 milliard kroner.

Den mistænkte er knyttet til den kriminelle organisation Kinahan-klanen og sammen med sine medarbejdere, var han ansvarlig for at indsamle store mængder kontanter fra kriminelle organisationer, som derefter blev 'leveret' til andre kriminelle organisationer i andre lande.

Pengene blev overført ved hjælp af underjordiske banksystem, en uformel metode til at overføre penge uden at nogen fysiske penge rent faktisk flyttede sig.

De vigtigste medlemmer af organisationen i Spanien havde skabt et mærke af vodka, der blev promoveret på natklubber og restauranter på Costa del Sol for at skjule kilden til deres indtjening.

En af de anholdte drev en bilforhandler og havde ansvaret for at levere køretøjer til den kriminelle organisation, hvori han havde bygget skjulte rum til at transportere de store mængder kontanter uopdaget.

Efterforskningen blev indledt af det spanske Guardia Civil i begyndelsen af ​​2021 efter en række aktioner, der førte til beslaglæggelse af 200 kilo kokain og 500.000 euro i kontanter i køretøjer udstyret med skjulte rum og ejet af banden.

Sagen blev hurtigt indbragt for Europol på grund af dens internationale karakter.