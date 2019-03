Den voldsomme orkan, der i sidste uge raserede i de østafrikanske lande Mozambique, Zimbabwe og Malawi, har indtil videre kostet flere end 400 menneskeliv.

Dødstallet forventes dog at stige endnu mere i de kommende dage, da alle tre lande stadig er ekstremt påvirket af det voldsomme vejr.

Således er flere end 15.000 mennesker stadig strandet på grund af kraftig regn og oversvømmelser, mens flere hundrede mennesker er savnet i kølvandet på orkanen ved navn Idai.

Det skriver NPR.

Orkanen Idai har efterladt massive oversvømmelser i de tre lande. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere Orkanen Idai har efterladt massive oversvømmelser i de tre lande. Foto: SIPHIWE SIBEKO

»Vores største kamp lige nu er mod uret,« lyder det fra Celso Correia, miljøminister i Mozambique.

Ifølge Mozambiques præsident, Filipe Nyuise, fyrgtes antallet af ofre at ryge op over 1000, når man i de kommende dage får adgang til de katastroferamte områder.

Indtil videre har 271 mennesker mistet livet som følge af orkanen i Mozanbique, mens 139 er døde i Zimbabwe og 56 i Malawi. Derudover har flere tusinde mennesker altså akut brug for at blive evakueret, og flere indbyggere i Mozambique er angiveligt så desperate, at de er blevet nødsaget til at søge ly på hustage og i træer.

»De folk, som kan ses fra luften, kan meget vel blive de heldige (der bliver reddet, red.),« siger FN's talsmand Herve Verhoosel til NPR.

En strandet familie forsøger at starte et bål på deres hustag for at lave mad. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere En strandet familie forsøger at starte et bål på deres hustag for at lave mad. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Mindst 400.000 indbyggere i det centrale Mozambique har mistet deres hjem i forbindelse med vejrkatastrofen, anslår Røde Kors.

Mozambique annoncerede onsdag, at de ville starte en tre-dage lang landesorg.

FN kaldte tidligere på ugen orkanen for 'en af de værste vejrkatastrofer nogensinde på den sydlige halvkugle', og flere nødhjælpsorganisationer verden over er i fuld gang med at tilbyde nødhjælp til de tre østafrikanske lande.

EU vil blandt andet sende en hjælpepakke på 3,5 millioner euro, hvoraf de to millioner skal gå til Mozambique, den ene million til Malawi og den resterende halve million til Zimbabwe.