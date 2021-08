For præcis et år siden fandt en af de største ikke-nucleare eksplosioner i menneskets historie sted.

Den fandt sted i havnen i den mellemøstlige storby Beirut i Libanon. Nu har en ny undersøgelse slået fast, hvem der står med skylden for eksplosionen, der rystede ikke bare Libanon, men hele verden.

218 personer mistede livet, 7.000 blev såret og over 300.000 måtte finde nye steder at bo, efter 2.700 ton ammoniumnitrat blev antændt af en brand på havnen i storbyen og gik af.

Billederne fra Beirut var da også voldsomme.

En helikopter i gang med slukningsarbejde på havnen i Beirut efter den voldsomme eksplosion 4. august 2020. Foto: STR Vis mere En helikopter i gang med slukningsarbejde på havnen i Beirut efter den voldsomme eksplosion 4. august 2020. Foto: STR

Først den umiddelbare røgsky fra eksplosionen, sekunder senere trykbølgen, som spredte sig over store dele af byen og forårsagede enorme skader, og siden ruinerne fra den ødelagte storby.

Havde eksplosionen fundet sted i København eller Aarhus, var de to største danske byer mere eller mindre blevet jævnet med jorden.

Siden eksplosionen 4. august 2020 har der været igangsat undersøgelser for at fastslå, hvor skylden skal placeres for en af de største enkeltstående katastrofer i mere end årti.

Dagen før årsdagen for den dødelige eksplosion landede en af de undersøgelsers afgørelse. Den er foretaget af Human Rights Watch.

Udsigten fra en total ødelagt lejlighed ikke langt fra Beirut havn. Foto: ANWAR AMRO Vis mere Udsigten fra en total ødelagt lejlighed ikke langt fra Beirut havn. Foto: ANWAR AMRO

Og her kan man læse en sønderlemmende kritik af de libanesiske myndigheder.

»Der er overvældende beviser for, at eksplosionen i august 2020 i Beiruts havn blev forårsaget af de handlinger og mangel på samme som højtstående libanesiske embedsmænd udførte,« lyder det i rapporten fra Lama Fakih, der er krise- og konfliktdirektør i Human Rights Watch.

»De havde ikke kommunikeret korrekt, hvor farligt det oplagrede ammoniumnitrat var, de havde bevidst sagt god for opbevaring under usikre forhold og på den måde havde de ikke beskyttet befolkningen ordentligt,« lyder det videre.

I den forbindelse slås det fast, at de har en direkte skyld i ulykken, som Libanon fortsat ikke er kommet sig over:

Sådan så de første brøkdele af et sekund ud i den store eksplosion i Beirut. Foto: Newsflare Vis mere Sådan så de første brøkdele af et sekund ud i den store eksplosion i Beirut. Foto: Newsflare

»Et år senere er arene efter den katastrofale dag fortsat overalt i byen, mens dem, der overlevede og deres familier, fortsat venter på svar,« siger Lama Fakih.

Human Rights Watch slår videre fast, at en stribe unavngivne libanesiske embedsmænd bør stå til et strafferetsligt efterspil.

Det skyldes, at man mod bedre vidende modtog den store mængde farligt ammoniumnitrat og man samtidig – med viden om den potentielle fare for menneskeliv – valgte at opmagasinere ammoniumnitratet under usikre forhold.

Yderligere slås det fast i rapporten fra Human Rights Watch, at man anbefaler at FNs Human Rights Council skal igangsætte en undersøgelse for at få retfærdighed i sagen.