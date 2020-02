Li Wenliang fik en reprimande for at advare om et udbrud af coronavirus. Torsdag er han død.

En af de otte kinesiske læger, der alarmerede kinesiske myndigheder om et udbrud af coronavirus i storbyen Wuhan, er torsdag død.

Det oplyser det kinesiske medie Global Times, og det bekræftes tilsyneladende af Verdensundhedsorganisationen, WHO, der begræder hans død i et opslag på Twitter.

- Vi er dybt bedrøvet af doktor Li Wenliangs død. Vi bør alle hylde hans arbejde, hvad angår udbruddet af corona-virusset, citerer WHO sin direktør Mike Ryan for at udtale.

Det fremgår ikke, hvor det kinesiske medie Global Times har oplysningen om Li Wenliangs død fra. Mediet skriver, at Li Wenliang var en af otte læger, der forsøgte at gøre sundhedsmyndighederne i Wuhan opmærksom på udbruddet.

I stedet for at blive takket for sin indsats fik han en reprimande af politiet i Wuhan, skriver Global Times.

Også den amerikanske tv-station CNN har bragt nyheden om lægens død. For to dage siden beskrev CNN, hvordan Li Wenliang selv var blevet smittet med coronavirus.

