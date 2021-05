En mand vandrede ved Sofiatinden i Lyngen i Norge, da det forfærdelige sneskred fandt sted, der har kostet to mennesker livet. Han var derfor en af de første på stedet.

Nu fortæller manden, hvordan han måtte hjælpe med at grave de døde ud.

Det gør han til TV 2 Norge.

Manden fortæller, at han tog sin telefon op ad lommen for at filme det sidste af skreddet, før han indså, hvad der var sket.

»Da det gik op for os, at der var tale om et skred, indså vi, at de to, der var gået foran os, kunne være blevet begravet. Derefter kiggede vi i området i omkring 15 minutter. Helikopteren ankom først, den første person var lokaliseret,« fortæller han til TV 2 Norge.

Han fortæller videre, at de gravede den første person ud, før de fik lokaliseret den anden, som de også gravede ud.

Manden kendte ikke de afdøde, men han siger, at det har været en meget dramatisk oplevelse.

Vedkommende ønsker at være anonym, men TV 2 Norge kender hans fulde identitet.

Det var to mænd i 20erne, der omkom i sneskreddet. De døde på stedet.

Sneskreddet skete i et populært turområde, og vejret er fint efter omstændighederne, men den seneste tid er der faldet en del sne i området, der ligger i den nordlige del af Norge.

Det fik også Norges Vand- og Energidirektorat til at hæve sneskredsvarslet til niveauet, der beskrives som 'betydeligt'.

Herudover beskrives området også som krævende:

»Man bør have kundskaber, før man begiver sig ud på tur på dette bjerg;« siger Daniel Larsen fra Røde Kors.

Ni mennesker har nu mistet livet i forbindelse med sneskred i Norge denne sæson.