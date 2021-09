En engelsk dreng på 15 år, med en intelligenskvotient på 66, er blevet idømt en fængselsstraf på fire år og ni måneder for at have kørt en far til tre over – med det resultat, at han døde.

Først stjal han Mohammed Islams Mercedes, så satte han fart på den, mens ejeren holdt fast i bilen og skreg: »Nej, nej, nej.«

Den 53-årige Islam fløj 30 meter igennem luften, da drengen satte bilen i gang, og han blev ovenikøbet ramt af bilen efterfølgende. To dage senere døde han af sine kvæstelser den 10. januar 2021. Det skriver Sky News.

Den dræbte mand ejede en restaurant i Marple, Stockport i England, og han kom til landet fra Bangladesh som 14-årig. Samme alder som hans drabsmand havde, da han blev kørt ihjel.

Teenagerens intelligenskvotient var på bare 66 – det placerer ham blandt den nederste 1 % af aldersgruppen.

Ved et tidligere møde i retten har han indrømmet uforsætligt manddrab. Nu, hvor han er blevet 15, har han også tilstået en sammensværgelse til at stjæle.

»Familien har set et lys blive slukket i deres liv,« sagde dommeren, da han uddelte dommen.

»De vil leve med en dybfølt sorg i mange år,« tilføjede han.

Drengen var blandt en gruppe på fem, der var på udkig efter en bil, de kunne stjæle og sælge. De fandt Mohammed Islams Mercedes, som han havde fået af sine to sønner og datteren i sølvbryllupsgave.

Islam var netop færdig med dagens dont, da han fortalte staben i restauranten, at han ville aflevere en ordre på vejen hjem.

Da han ankom foran sit hus, så spang teenageren ind på førersædet. Vidner så Islam holde fast på siden af bilen, inden den kørte.

»Det fik dog ikke den tiltalte til at stoppe. Har kørte afsted med betragtelig fart, mens Islam holdt fast i bilen,« som anklageren forklarede i retten.

»Et vidne beskriver hastigheden som den fart, deltagerne i tv-serien 'Top Gear' havde i bilerne, når de for alvor satte sømmet i bund. Bilen nåede at køre 30 meter, før han blev kastet fra bilen.

Alle de skader, han blev påført, stammede fra, at han blev kastet fra bilen og ramte jorden med hovedet først. Så blev han ovenikøbet kørt over af bilen, der ramte hans hoved.«

Politiet eftersøgte teenageren og anholdt ham samme dag, som Islam døde.

Retten hørte, at der fandtes flere fotografier og videoer på hans telefon, der viste ham bag rattet på den stjålne bil. Bilen blev brændt efter tyveriet.

»Teenageren har betydelige problemer med at lære, og han er ikke meget for at koncentrere sig,« sagde Simon Csoka, der forsvarede drengen.

»Han har dog forståelse for den enorme sorg, han har forvoldt.«

En af de medskyldige fik 13 måneders fængsel, og en 15-årig venter stadig på en dom, ligesom to, der er 18 år, skal have deres dom på tirsdag den 14. september.