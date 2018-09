Takketale ved Emmy Awards tog pludselig en romantisk drejning, da Glenn Weiss friede til sin kæreste.

Los Angeles. Nattens Emmy Awards tog en uventet drejning, da Glenn Weiss vandt prisen for bedste instruktør på et komedie- eller underholdningsindslag for sit arbejde med sidste års oscaruddeling.

Den mangeårige instruktør benyttede nemlig sin takketale til at fri til sin kæreste, Jan Svendsen, der fra sin plads i salen kunne se måbende til.

- Du undrer dig over, hvorfor jeg ikke kalder dig min kæreste? Det er, fordi jeg gerne vil kalde sig min hustru, lød det fra scenen.

Da publikum kort efter brød ud i klapsalver, udbad Glenn Weiss sig "et øjeblik" til at færdiggøre frieriet.

En meget overrasket Jan Svendsen trådte op på scenen, hvorefter Weiss gik på knæ og satte en ring på hendes finger.

Frieriet fik publikum til at rejse sig, og enkelte måtte tørre tårer væk fra øjenkrogene.

/ritzau/