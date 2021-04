Et rengøringshold fik sig noget af et chok, da de besøgte Evelyn Sakash hjem i New York City.

På gulvet under en kæmpe bunke affald lå den Emmy-vindende designer helt mumificeret og død.

Det skriver News.com.au.

Rengøringsholdet fandt hende omkring klokken 16.15 tirsdag i køkkenet under en massiv bunke affald.

Politiet ankom på designerens adresse, efter at søsteren tilkaldte dem, da rengøringspersonalet havde ringet og fortalt, at de havde fundet den afdøde 66-årige Evelyn Sakash.

Søsteren har fortalt, at designeren var en 'heftig samler', og at det startede i oktober 2020.

»Jeg vil ikke have, at min søster skal huskes sådan, som den måde, hun blev fundet på. Hun havde et dejligt liv. Hun var så usædvanligt talentfuld. Hun havde et strålende sind,« siger søsteren Ellen Brown.

Efterforskerne mener, at hun formentlig er blevet dræbt af affaldet, der er faldet ned, eller at hun har siddet fast i noget af det og lidt en langsom død.

Ifølge en nabo fik Sakash en depression sidste år efter, at hendes mor døde i april måned.

Evelyn Sakash havde arbejdet med produktioner som 'Sesame Street', 'Law and Order' og 'Orange Is the New Black'. Hendes karriere strakte sig over tre årtier.

Hun vandt en Emmy i 'scenisk design' for 'Between The Lions' i 2003.