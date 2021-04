For Emma eskalerede det ret hurtigt.

»For at beholde de venner – som jeg troede, at de var – følte jeg mig tvunget til at gøre, som de sagde,« fortæller hun.

I et interview med Aftonbladet fortæller den i dag voksne, svenske kvinde, hvordan hun endte i prostitution som kun 12-årig, efter at hun begyndte at bruge chat-appen Kik.

Her kom hun ifølge sin fortælling indledningsvist i kontakt med en masse nye 'venner', der hurtigt begyndte at bede om billeder af pigen.

De sagde, at de ville sige det til mine forældre, hvis jeg ikke gjorde, som de sagde. Emma

Da hun adlød, blev det fulgt op med flere krav om billeder med mere afklædte motiver og siden regulære fysiske møder, hvor det endte med sex til gengæld for penge eller gaver.

»De sagde, at de ville sige det til mine forældre, hvis jeg ikke gjorde, som de sagde. Jeg troede på dem. Jeg sendte billeder og mødtes med dem, fordi jeg sad fast i det,« fortæller Emma, der i dag er 20 år og optræder anonymt uden efternavn, til det svenske medie:

»Jeg var kun et barn. Jeg følte mig tvunget til at gøre, som de sagde.«

Hun fortæller videre, at det hovedsageligt var mænd i 20- og 30-års alderen, der købte sex af hende.

I en sag fra Danmark sidste år blev appen Kik også brugt i forbindelse med en sag, hvor en 35-årig mand fra Bramming ved Esbjerg blev dømt for sexkrænkelser mod 111 drenge.

For svenske Emma sluttede det, da hun som 17-årig kom i familiepleje, og i den forbindelse fik hun hjælp til at komme ud af prostitutionen.

Hun advarer nu mod, hvor let det er for voksne at komme i kontakt med mindreårige via eksempelvis sociale medier eller lignende.

»Jeg ved, hvor let det er at manipulere børn og få dem til at gøre ting, så jeg forstår, at der findes folk, som målrettet forsøger at udnytte børn. Det gør mig meget sur og ked af det, når jeg tænker børn i dag,« siger Emma.

