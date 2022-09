Lyt til artiklen

Det skulle have været den største og bedste oplevelse i hendes liv, men det udviklede sig til et levende mareridt.

For da Emma Carey og hendes veninde fra Australien sprang ud fra et fly i et faldskærmsudspring, gik det langt fra som forventet.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Der er ingen måde, jeg kommer til at overleve det her',« fortæller hun til det australske aktualitetsprogram 'A Current Affair' ifølge Dagbladet.

Sagen var nemlig den, at instruktøren, som Emma var spændt sammen med, havde udløst faldskærmen, men instruktøren, som sprang med hendes veninde, var for langsom til at trykke på aftrækkeren.

Det medførte, at de to faldskærme blev viklet ind i hinanden. Emmas instruktør fik stropperne fra faldskærmene om halsen, hvilket resulterede i, at manden besvimede.

Det førte altså til et fald på 4.260 meter med en bevidstløs instruktør på ryggen – og en defekt faldskærm.

Emma landede på maven med instruktøren oven på sig. Begge overlevede på mirakuløs vis faldet. Dog ikke helt uskadt.

Den dengang 20-årige Emma blev nemlig kørt på hospitalet, hvor det lød, at hendes rygsøjle var brækket to steder, ligesom hun var lam fra taljen og ned.

Hun stod nu, med sine egne ord, over for to muligheder. Enten kunne hun være lam og ked af det resten af sit liv, eller hun kunne vælge at leve et tilfredsstillende liv.

Hun valgte det sidste.

Og i dag – ni år efter ulykken – kan Emma gå igen efter mange års genoptræning. Hun har dog ingen kontrol over hverken blære eller sine tarme, men er glad for, hun stadig er i live.

Faldskærmsulykken minder hende konstant om at være taknemmelig. Hun udgav derfor for nylig bogen »Pigen som faldt ned fra himlen.«