Coronavirusudbruddet får det store luftfartsselskab Emirates til at lukke for alle passagerflyvninger.

Luftfartsselskabet Emirates har besluttet sig for at indstille samtlige passagerflyvninger fra den 25. marts.

Det oplyser selskabet på Twitter.

Emirates' beslutning er taget, på et tidspunkt hvor coronavirusudbruddet har ramt luftfartsindustrien hårdt. Beslutningen skal være med til at sikre selskabets levedygtighed i fremtiden, lyder det.

- I dag har vi taget beslutningen om midlertidigt at indstille alle passagerflyvninger fra 25. marts 2020.

- Denne smertefulde, men pragmatiske beslutning vil hjælpe Emirates Group med at bevare sin levedygtighed, det vil sikre job over hele verden og være med til, at vi undgår fyringer, lyder det i Emirates' tweet.

Selskabet undskylder desuden over for sine kunder.

- Vi er fast besluttede på at minimere indvirkningen på vores kunder. Vi fortsætter med at holde øje med situationen og vil genoptage vores passagerflyvninger, så snart det er muligt, skriver Emirates.

Udbruddet af coronavirus har fået en lang række lande til at lukke deres grænser, og det betyder voldsomt decimeret lufttrafik.

Andre luftfartsselskaber har også besluttet at indstille - eller delvist indstille - deres flyvninger. Giganten Lufthansa meddelte torsdag i sit årsregnskab, at den holder 700 ud af sine 763 fly på jorden den kommende måned.

Også luftfartsselskaber som SAS, Norwegian, Finnair og Ryanair holder store dele af deres flåde på jorden.

Søndag i sidste uge oplyste SAS, at det sender omkring 90 procent af sine medarbejdere hjem midlertidigt.

I Danmark berører det op mod 4000 ansatte. Også norske Norwegian har sendt cirka 7300 ansatte ud af næsten 11.000 hjem.

Mere end 300.000 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus under det verdensomspændende udbrud.

Over 13.000 coronasmittede personer har mistet livet.

