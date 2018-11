Ambassadør signalerer, at det er muligt at finde "venskabelig løsning" på sag, hvor akademiker fik livstid.

De Forenede Arabiske Emirater har åbnet mulighed for, at den britiske akademiker Matthew Hedges kan blive benådet.

Hedges blev i denne uge idømt livsvarigt fængsel for spionage.

Hans familie har appelleret til, at han bliver benådet.

Emiraternes regering er ved at se nærmere på begæringen, meddeler landets ambassade i London.

- Vi har meget nære bånd til Storbritannien, siger De Forenede Arabiske Emiraters ambassadør i London, Sulaiman Hamad Almazroui.

Han siger, at det på den baggrund er muligt at finde en "venskabelig løsning".

En domstol idømte onsdag den britiske akademiker livsvarigt fængsel, efter at han i sidste måned blev fundet skyldig i spionage.

Den 31-årige Matthew Hedges fra Durham University blev anholdt 5. maj i Dubai efter en to uger lang researchrejse.

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, har sagt, at han er dybt chokeret og skuffet over dommen. Han tilføjer, at sagen får følger for relationerne mellem de to lande.

Den britiske ph.d.-studerende var anklaget af De Forenede Arabiske Emirater for spionage på vegne af en fremmed magt.

Han blev tilbageholdt, da han var på vej hjem fra lufthavnen i Dubai.

Hedges var angiveligt i Dubai på studietur. Ifølge De Forenede Arabiske Emiraters justitsministerium var studieturen et dække, har britiske medier tidligere rapporteret.

Briten er dømt for at have kompromitteret De Forenede Arabiske Emiraters militære, økonomiske og politiske sikkerhed.

En livstidsdom for en udlænding indebærer maksimum 25 års fængsel.

/ritzau/Reuters