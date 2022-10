Lyt til artiklen

Trusler med atomvåben går igen og igen.

Atomeksperter advarer om, at den russiske præsident Vladimir Putins trusler om at udsende et atomvåben i Ukraine har sat verden på dens farligste afgrund af atomkonfrontation siden Den Kolde Krig.

Det skriver The Hill.

»Den nukleare risiko, er den lige så slem som under den kolde krig? Svaret er ja. I Den Kolde Krig havde vi i det væsentlige to nukleare interesser, der forsøgte at afskrække hinanden. Vi har flere potentielle nukleare brændpunkter nu. Den seneste gentagelse af disse risici, udstedt af Rusland, er vanvittig,« siger Alexander Kmentt, direktør for nedrustning og våbenkontrol i det østrigske udenrigsministerium.

Mens amerikanske embedsmænd har understreget, at de endnu ikke har set russiske bevægelser, der peger på en nuklear eskalering, giver østrigske embedsmænd et perspektiv på Putins Rusland givet det særlige rum, landet indtager.

Moskva og Wien har længe haft strategiske og dybe økonomiske bånd. Østrig fungerer som et stort energitransitcenter for naturgas, der rejser fra Rusland til Europa, især til Italien. En gasledning, der nu er blevet lukket.

Østrig har længe gjort atomnedrustning til en stor udenrigspolitisk prioritet, og Kmentt sagde, at målet er en radikal ændring af det nuværende paradigme.

Denne risiko er nu umiddelbart alvorlig, hvilket tyder på, at paradigmet måske ikke længere er brugbart, siger Kmentt.

Flemming Splidsboel, Ruslandekspert ved DIIS, mener dog, at man ikke skal tage nogle af Ruslands udtalelse om atomtrusler for gode varer.

»Det hele svinger fra udtalelse til udtalelse. De er good cop, bad cop på atomområdet, hvor de truer den ene dag og afviser alt dagen efter.«

Han mener, at det er en koordineret kampagne fra russisk side.

»Mange andre har også været ude. De forsøger at finde det bedste middel til at opnå, hvad de ønsker, men det har de tydeligvis svært ved,« siger Flemming Splidsboel afslutningsvis.