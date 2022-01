Hvad sagde Joe Biden til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj?

Det er der nu blevet rejst tvivl om, efter at parterne torsdag talte sammen i en time og 20 minutter om den anspændte situation ved den ukrainsk-russiske grænse.

For efter at en højtstående ukrainsk embedsmand har oplyst til CNN, at telefonopkaldet »ikke gik godt«, er der tilsyneladende blevet arbejdet på diplomatisk højtryk på både amerikansk og ukrainsk side for at få styr på historien.

Omdrejningspunkter er, hvordan den amerikanske præsident udlagde risikoen for en russisk invasion.

Fra den anonyme ukrainske kilde lød det, at Joe Biden i en »lang og ærlig« samtale sagde, at man i Ukraine skulle »forberede sig på et angreb«. Og at hovedstaden Kiev kunne »blive løbet over ende.«

Det strider eksempelvis imod, hvad Volodymyr Zelenskyj tidligere har sagt offentligt: At man ikke tror, at en russisk invasion er nært forestående.

Til Joe Biden skulle den ukrainske præsident derfor have gentaget budskabet om, at truslen fra Rusland er »farlig, men ikke entydig«, lyder det fra den ukrainske kilde.

De fortrolige oplysninger fra den højtstående embedsmand fik øjeblikkeligt de diplomatiske alarmklokker til at bimle i både USA og Ukraine.

Hurtigt var talskvinden for USAs nationale sikkerhedsråd, Emily Horne, natten til fredag ude og modsige oplysningerne.

»Det er ikke sandt,« lød det fra hende:

»Præsident Biden sagde, at der er klar sandsynlighed for, at Rusland vil invadere Ukraine i februar. Det har han tidligere sagt offentligt, og det har vi advaret om i flere måneder.«

Hvorefter talskvinden slog fast, at »oplysninger om andet end det er fuldstændigt falske«.

Også den ukrainske ambassade i USA har reageret.

Via Twitter har man i løbet af natten ligeledes lagt en udtalelse frem. Her lyder det på samme måde, at de referater fra samtalen, der kommet frem via »en højtstående ukrainsk embedsmand er komplet falske«.

»Korrekt information kan kun blive fundet i officielle pressemeddelelser fra ukrainsk og amerikansk side. Alt andet er antagelser og spekulationer. I disse svære tider beder vi om, at al information bliver behandlet ansvarligt, og at kun bekræftede oplysninger bliver offentliggjort,« lyder det videre i udtalelsen fra den ukrainske ambassade i USA.

Uanset hvad der blev sagt i telefonsamtalen, så sender Rusland tilsyneladende stadig flere og flere tropper og mere og mere materiel til grænseområder stødende op til Ukraine.

Talsmand John Kirby fra Pentagon sagde torsdag, at oprustningen er øget »inden for de seneste 24 timer«.