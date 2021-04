AstraZeneca-vaccinen er mest fordelagtig at bruge hos ældre personer og steder med højt smittetryk, siger EMA.

Fordelene ved at bruge coronavaccinen fra AstraZeneca øges, jo ældre de vaccinerede er, og jo højere smittetrykket er.

Det fremgår af materiale, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) fredag fremlagde. Her har agenturet holdt vaccinens effekt op mod risikoen for sjældne, alvorlige bivirkninger.

- Det viser, at vaccinens fordele øges, når alderen og smittetrykket øges, skriver EMA i sin pressemeddelelse.

EMA vurderer, at cirka 1 ud af 100.000 vaccinerede rammes af sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

Det er en bivirkning, der potentielt kan være fatal.

Bekymringer om de sjældne blodpropper har blandt andet fået Danmark til helt at droppe AstraZeneca fra sit vaccinationsprogram.

EMA's opgørelse viser blandt andet, at AstraZeneca-vaccinen i aldersgruppen 80 år og derover forhindrer omkring 1239 indlæggelser per 100.000 indbyggere, når der er højt smittetryk.

Til gengæld forhindrer vaccinen kun omkring 151 indlæggelser per 100.000 indbyggere i samme aldersgruppe, når der er lavt smittetryk.

EMA definerer et lavt smittetryk som 55 tilfælde per 100.000 indbyggere, et middel smittetryk som 401 tilfælde per 100.000 indbyggere og et højt smittetryk som 886 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Danmarks seneste smittetal på 702 svarer til et smittetryk på godt 12 tilfælde per 100.000 indbyggere.

EMA har blandt andet også opgjort, hvor mange dødsfald AstraZeneca-vaccinen forhindrer i forskellige aldersgrupper.

Den viser, at i aldersgruppen 20 til 29 år forhindrer vaccinen ikke nogen dødsfald. Heller ikke steder med højt smittetryk. Det skyldes blandt andet, at coronavirus langtfra rammer yngre lige så hårdt som ældre.

Til gengæld vurderes knap 2 ud af 100.000 i denne aldersgruppe at blive ramt af det sjældne tilfælde af blodpropper.

Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at 1 ud af 40.000 personer, der er vaccineret med AstraZeneca i Danmark, forventes at blive ramt af alvorlige bivirkninger i form af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

/ritzau/