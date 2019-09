Der var engang, da vi alle sammen skrev julekort til hinanden. Engang, hvor regningerne kom med postbuddet, og invitationen til din bedste vens bryllup endte i postkassen.

Der var engang, hvor man skulle huske at tømme den hver dag – den fysiske postkasse – for ellers blev den overfyldt.

Sådan er det ikke mere for langt den største del af befolkningen. I Danmark og i den øvrige industrialiserede del af verden. Man får i stedet en mail.

Men man har ikke glemt frimærkerne helt. De mærker, man sætter oppe til højre på den post, man gerne vil have postvæsenet til at levere.

Her er de otte frimærker med LP'er fra Sir Elton John. Foto: Royal Mail Vis mere Her er de otte frimærker med LP'er fra Sir Elton John. Foto: Royal Mail

Eller også er det et trick for at få samlere til stadigvæk at samle på dem.

De frimærker, som ellers har tabt meget af den værdi, de havde for blot et par årtier tilbage.

I hvert fald har det britiske postvæsen (Royal Mail) netop udsendt hele 12 frimærker, for at markere Sir Elton Johns store bidrag til rockmusikken.

Der er tale om otte mærker med hver en pladeudgivelse (jo, de har fået et comeback, de gamle LP'er), og fire frimærker, der viser rocklegenden på scenen.

Gennembrudspladen Honky Château fra 1972. Foto: Royal Mail Vis mere Gennembrudspladen Honky Château fra 1972. Foto: Royal Mail

Det er kun anden gang, at en individuel musiker får den ære, siden David Bowie fik en serie frimærker udgivet af Royal Mail i 2017. Det skriver Sky News.

De otte frimærker inkluderer Elton Johns album fra 1972 'Honky Château', som blev hans gennembrud, og som har sangen 'Rocket Man' med på repertoiret.

Et andet frimærke bærer albummet 'Goodbye Yellow Brick Road' fra 1973 med sange som 'Candle In The Wind', 'Saturday Night's Alright For Fighting' og 'Bennie And The Jets'.

Albummet 'Caribou' fra 1974 er også afbildet på et frimærke. Den plade er mest kendt for sangen 'Don't Let The Sun Go Down On Me'.

Albumcoveret til Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy fra 1975 er designet af den italienske modedesigner Gianni Versace. Foto: Royal Mail Vis mere Albumcoveret til Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy fra 1975 er designet af den italienske modedesigner Gianni Versace. Foto: Royal Mail

Der et et frimærke med albumcoveret til 'Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy' fra1975 med sangen 'Someone Saved My Life Tonight'.

Det fantastiske cover er designet af den afdøde italienske modedesigner Gianni Versace.

De sidste fire frimærker i serien udkommer som et miniark, og de markerer Sir Elton Johns livekoncerter, der har strukket sig ud over fem årtier.

Der er Elton på scenen i Hammersmith Odeon i London i 1973, på Dodger Stadium i Los Angeles i 1975, til den engelske dronnings diamantjubilæumskoncert ved Buckingham Palace i 2012 og fra hans farvelturné 'Farewell Yellow Brick Road', hvor billedet viser ham spille ved koncerten i New York i 2018.

Frimærket, der viser Sir Elton John optræde i Madison Square Garden i New York i 2018. Foto: Royal Mail Vis mere Frimærket, der viser Sir Elton John optræde i Madison Square Garden i New York i 2018. Foto: Royal Mail

Elton John var temmeligt overrasket over nyheden om, at han skal udkomme på frimærker:

»At sige jeg blev overrasket, da Royal Mail tog kontakt er en underdrivelse. Jeg troede aldrig, at jeg ville udkomme på et frimærke...! Det er vidunderligt, en stor ære.«