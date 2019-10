Den britiske megastjerne Elton John har følt sig nødsaget til at aflyse en koncert i Indianapolis - hovedstaden i den amerikanske delstat Indiana.

»Til mine kære fans i Indianapolis, det er med et tungt hjerte, at jeg er tvunget til at overlevere nyheden om, at jeg har det ekstremt dårligt og derfor er ude af stand til at optræde (...),« skriver han lørdag aften på det sociale medie Instagram.

Hvad den verdensberømte sanger fejler, løfter han ikke sløret for, men skriver, at koncerten, der skulle have fundet sted i aften, i stedet vil blive rykket til 26. marts 2020.

Elton John er i øjeblikket i gang med det, der er planlagt til at være hans sidste verdensturné nogensinde kaldet 'Farewell Yellow Brick Road Tour'.

Verdensturneen indeholder over 100 koncerter i både USA, Australien, New Zealand og Europa.

Ifølge tourplanen er der også planlagt en koncert i morgen mandag, og der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om, at han ikke skulle være i stand til at gennemføre den.

Efter han i 2018 annoncerede sit otium, der skydes i gang med den storstilede verdensturné, har historien om Elton John været portrætteret i den anmelderroste film 'Rocketman'.

Ifølge stjernen selv vil han prioritere at være sammen med sin familie, ligesom han mener, at han i en alder nu 72 er blevet for gammel til at fortsat at turnere.