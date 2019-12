Elledninger fra Pacific Gas & Electric var sidste år med til at starte store naturbrande i Californien.

Californiens største elselskab, Pacific Gas & Electric, skal betale 13,5 milliarder dollar for at have medvirket til store naturbrande sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De 13,5 milliarder dollar, der svarer til godt 92 milliarder kroner, bliver betalt for at kunne indgå forlig i en række retssager mod selskabet.

Det var fejl på nogle af selskabets elledninger, der menes at have været skyld i, at der sidste år udbrød store brande i det nordlige Californien.

86 personer døde i brandene.

Ifølge AFP er Pacific Gas & Electric blevet anklaget for ikke at have været tilpas opmærksom på sine forældede faciliteter og haft større fokus på at tjene flere penge end at have fokus på sikkerheden.

I januar søgte selskabet om konkursbeskyttelse, da det stod over for krav på mere end 30 milliarder dollar - eller knap 204 milliarder kroner - for sin andel i naturbrandene.

Med forliget og betalingen af de 13,5 milliarder dollar kan Pacific Gas & Electric igen komme ud af konkursbeskyttelse før en deadline i juni, meddeler firmaet i en meddelelse fredag ifølge AFP.

- Vi vil hjælpe vores kunder, vores naboer og vores venner i de ramte områder med at komme på benene igen og genopbygge efter disse tragiske naturbrande, siger Bill Johnson, administrerende direktør hos Pacific Gas & Electric, i meddelelsen.

Det indgåede forlig er fortsat afhængigt af godkendelsen af en konkursdomstol.

/ritzau/